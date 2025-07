Il Napoli vince il suo quarto scudetto e il suo uomo più importante Scott McTominay vince il premio MVP della Serie A, come Migliore calciatore in Assoluto. La selezione è stata effettuata sulla base delle analisi evolute di Stats Perform, elaborate a partire dai dati tracking registrati attraverso il sistema Hawk-Eye. Il sistema di valutazione, brevettato nel 2010 in collaborazione con l’italiana K-Sport che integra non solo le statistiche tradizionali e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Questo consente di misurare aspetti fondamentali come il movimento senza palla, le scelte tattiche, e il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, garantendo così una valutazione oggettiva e qualitativa delle prestazioni.

Cosa è il sistema Hawk-eye

Stats Perform, una delle principali aziende di data analytics sportive, utilizza una combinazione di dati tracking (posizionali) e dati evento (come passaggi, tiri, contrasti) per generare metriche avanzate che analizzano il rendimento tattico e fisico degli atleti e delle squadre. Qui trovate le statistiche relative alla Serie A. Uno degli elementi chiave della raccolta dati posizionali è il sistema Hawk-Eye, usato in Serie A e in altri campionati. Si tratta di un sistema basato su telecamere ad alta frequenza (fino a 50 frame al secondo), posizionate in punti strategici dello stadio. Rileva in tempo reale la posizione x,y,z di ogni giocatore e della palla con una precisione centimetrica e fornisce una mappa dinamica di tutti i movimenti in campo (player tracking) per tutta la durata del match. I dati grezzi di movimento vengono interpretati da modelli di machine learning sviluppati da Stats Perform. Incrociando tracking e dati evento (es. passaggi riusciti, intercetti), l’algoritmo ricostruisce intenzioni tattiche, spaziature, linee di passaggio, pressioni, ecc.

Chi è K-Sport

E’ una azienda veneta fondata nel 201o che ha registrato un brevetto per la match analysis, che già segue oltre 500 fra club e nazionali e più di 10mila atleti. Nel dataset ci sono i dati di icone del calcio mondiale come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. fornisce tecnologie per misurare in tempo reale o post-partita. Come ad esempio, le distanze percorse (totale e ad alta intensità), la velocità media e massima, accelerazioni e decelerazioni, zone di lavoro cardiaco, carico meccanico e metabolico. Calcola anche l’indice di fatica e rischio infortuni. I giocatori indossano una pettorina con sensore GPS (solitamente tra le scapole) durante allenamenti e partite. Il sensore registra movimenti fino a 10 o 18 Hz, molto accurati, grazie anche al supporto di GNSS (GPS, GLONASS, Galileo). Il software di analisi K-AI elabora i dati raccolti per generare report tecnici, disponibili su piattaforma desktop e mobile. Alcuni moduli sfruttano algoritmi di intelligenza artificiale predittiva per la prevenzione degli infortuni.

Altri premi.

Il premio per il miglior allenatore: il Philadelphia Coach Of The Season della Serie A è assegnato ad Antonio Conte. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualita’ di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate della Serie A.

