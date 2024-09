Come ogni anno, la fine di agosto sancisce ufficialmente la chiusura del calciomercato estivo che decreta la forma con cui le squadre della Serie A dovranno destreggiarsi durante la stagione fino all’arrivo della sessione invernale.

Con il campionato già iniziato e giunto al terzo turno, le pedine sono state disposte e si può dire che i giochi siano fatti per ripartire a pieno regime e scoprire quali saranno le sorprese, le conferme ma anche le delusioni di questa edizione che vede l’Inter di Simone Inzaghi pronta a difendere il tricolore della seconda stella.

Come siamo soliti fare (link all’articolo precedente https://www.infodata.ilsole24ore.com/2023/09/04/la-serie-a-la-fine-del-calciomercato-e-larabia-saudita-chi-ha-vinto-e-chi-ha-perso/) anche quest’anno noi di Info Data abbiamo deciso di dare uno sguardo ai numeri con cui le società hanno letteralmente fatto i conti durante l’estate, servendoci dei dati messi a disposizione di Transfermarkt.

Per ognuna delle venti rappresentanti della Serie A abbiamo preso in esame movimenti in uscita ed entrata, intesi sia come ammontare in milioni di euro, sia in fatto di giocatori movimentati, senza dimenticare il bilancio con cui è stato chiuso il disavanzo tra entrate ed uscite, per vedere chi ha deciso principalmente di spendere, vendere o magari non negarsi né l’una né l’altra opzione.

Nel grafico che segue, le squadre vengono presentate in ordine per quanto riguarda l’ammontare delle spese sostenute per gli acquisti (riportate nella parte sinistra), corredate dal volume di euro generato dalle cessioni (parte destra), avendo in entrambi i casi il numero dei giocatori coinvolti come dettaglio tra parentesi (ripreso anche dallo spessore di ciascuna barra)

Il colore della coppia di barre per ciascuna squadra è invece legato al bilancio entrate/uscite con un gradiente che vira dal rosso intenso per le squadre con più propensione alle spese arrivando fino al verde intenso nel caso di disavanzo molto positivo.

Con i numeri alla mano, è possibile farsi un’idea di chi abbia speso di più e di chi invece sia riuscito ad incassare maggiormente con i trasferimenti, senza dimenticare invece chi è riuscito a chiudere il bilancio con ottimi margini, a prescindere dalle conseguenze tattiche che ne potranno derivare.

Quindi, se da un lato troviamo la Juventus che ha chiuso la campagna estiva con oltre 160 milioni di euro investiti, dall’altra figura l’Atalanta che ha visto entrare nelle proprie casse 115 milioni grazie alle 21 cessioni, mentre il nuovo Bologna del post Thiago Motta chiude con un bilancio in positivo di circa 50 milioni.

Ad ogni modo, i numeri sono a disposizione e facilmente consultabili ma sappiamo che potrebbe essere più interessante avere anche un giudizio “tecnico” sul mercato, quindi a seguire c’è un breve recap per ogni squadra, corredato dai numeri del mercato (espressi in milioni di Euro) e da un voto che ci sentiamo di dare all’operato delle trattative estive.

…segue

