I transient luminous events (Tle) sono lampi di luce molto rapidi e spettacolari che si verificano nella parte alta dell’atmosfera terrestre, sopra i temporali. Non li vediamo spesso da terra perché durano pochissimo (milionesimi o millesimi di secondo) e si manifestano a quote elevate, tra i 50 e i 100 chilometri di altezza — molto più in alto rispetto ai normali fulmini. Si originano da forti scariche elettriche nei temporali, ma al contrario dei fulmini che vanno verso il suolo e si propagano verso l’alto, nell’atmosfera superiore (la mesosfera e la ionosfera). Ce ne sono di vari tipi con nomi particolari come blue jets, elves, e trolls, Quello soto è uno spirito rosso (sprite).

Lo spettro ‘catturato’ è un esemplare particolarmente spettacolare per le sue dimensioni: si solleva ben al di sopra delle nuvole illuminate dai fulmini, penetrando nella parte superiore dell’atmosfera terrestre, e rivaleggia in luminosità con le città sottostanti. La fotografia è dell’astronauta americana Nichole Ayers, attualmente alla sua prima missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che ha postato lo scatto su X.L

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.

Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA

— Nichole “Vapor” Ayers (@Astro_Ayers) July 3, 2025