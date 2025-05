Il 28 aprile 2025, un blackout di vasta portata ha colpito la penisola iberica, lasciando senza elettricità circa 55 milioni di persone in Spagna e Portogallo. L’evento, iniziato alle 12:33 (CEST), ha causato interruzioni significative nei trasporti, nelle comunicazioni e nei servizi essenziali, con il ripristino completo dell’energia che si è protratto fino alle prime ore del 29 aprile,

Le immagini satellitari fornite dalla NASA, attraverso i satelliti Suomi-NPP, NOAA-20 e NOAA-21, hanno documentato l’evoluzione del blackout. Questi satelliti hanno effettuato sei passaggi sopra la penisola iberica tra il tramonto e l’alba, catturando dati cruciali sull’estensione e la durata dell’interruzione elettrica. In particolare, le province di Almería e Granada, nell’Andalusia orientale, hanno mostrato una perdita di luminosità urbana che si è protratta fino alle prime ore del mattino.

Secondo le analisi, la causa del blackout è ancora oggetto di indagine. Tuttavia, si ipotizza che una serie di oscillazioni nella rete elettrica, seguite da una rapida disconnessione di circa 15 GW di capacità di generazione, abbiano destabilizzato il sistema. Al momento dell’incidente, circa il 55% dell’elettricità in Spagna proveniva da fonti solari, sollevando discussioni sull’affidabilità delle energie rinnovabili in situazioni di instabilità della rete.

L’evento ha evidenziato la necessità di investimenti in infrastrutture di rete più resilienti e in sistemi di accumulo energetico per gestire meglio l’intermittenza delle fonti rinnovabili. Le immagini satellitari notturne si sono rivelate strumenti preziosi per monitorare in tempo reale l’estensione dei blackout e per pianificare interventi mirati nelle aree più colpite.

In conclusione, il blackout del 28 aprile 2025 rappresenta un campanello d’allarme per la gestione delle reti elettriche in un contesto di crescente dipendenza dalle energie rinnovabili. La combinazione di tecnologie avanzate di monitoraggio e una pianificazione energetica oculata sarà fondamentale per prevenire futuri eventi simili e garantire la sicurezza energetica della regione.

