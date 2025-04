Abbiamo appena appreso da Istat che la speranza di vita a 65 anni è salita nel 2024 a 21,2 anni, il dato più alto dal 2019. Se si guarda al confronto tra il biennio 2023-2024 e il 2021/2022, confronto sul quale si basa l’adeguamento nel 2027 dell’età, si vede che c’è stato un incremento di sette mesi. Da questi vanno tolti i quattro mesi di riduzione registrati durate la pandemia a causa dell’aumento della mortalità nella fascia più anziana della popolazione.

L’impatto sulle pensioni. Secondo queste proiezioni nel 2027 l’età pensionabile e i contributi necessari a raggiungere la pensione anticipata aumenteranno di tre mesi arrivando a 67 anni e tre mesi per la vecchiaia e a 43 anni e un mese per l’anticipata.

​In Italia, la speranza di vita alla nascita ha registrato un incremento significativo negli ultimi anni. Nel 2024, l’aspettativa di vita è stata stimata in 83,4 anni, con un aumento di quasi 5 mesi rispetto al 2023. Questo dato posiziona l’Italia al secondo posto nell’Unione Europea, subito dopo la Spagna, che registra un’aspettativa di vita di 84 anni.

A livello globale, secondo le stime delle Nazioni Unite, la speranza di vita media nel 2024 è di circa 73 anni. Questo evidenzia come l’Italia superi di oltre 10 anni la media mondiale, attestandosi tra i paesi con la maggiore longevità.

Ma quale sarà l’ultimo nostro giorno di vita sulla Terra? Con assoluta certezza sappiamo che prima o poi moriremo. Quello che non sappiamo è quando. Su Flowing Data Nathan Yau ha realizzato per gioco questa simulazione per ottenere una risposta più accurata e significativa dell’aspettativa di vita media.

Nel grafico sopra, ogni pallina rappresenta una vita simulata. Si muove lungo la curva, che rappresenta le probabilità di vivere fino all’anno successivo. La curva cambia in base all’età e al sesso, calando sempre più avanti nella vita. Una pallina cade quando arriva la fine della vita. Si possono adattare le impostazioni in base alla tua età e al tuo sesso.

Come funziona il modello?

Se sei una donna e hai 35 anni nel 2025, allora c’è una probabilità dello 0,11% che tu muoia entro un anno. Più ottimisticamente, in un modo da bicchiere mezzo pieno, questa è una probabilità del 99,89% che tu viva fino all’anno successivo ( 100% - chances of dying in a year ). Se vivi, allora compi 36 anni e hai una probabilità del 99,88% che tu viva fino all’anno successivo, e così via. Ripetiamo finché la simulazione non funziona. L’età in quel momento è un’età simulata di morte.

Questo è un metodo Markov Chain Monte Carlo , noto anche come MCMC. Ogni passaggio in una catena di eventi è determinato dal passaggio precedente.

Da dove provengono i dati. Quando si parla di aspettativa di vita, di solito ci si riferisce all’età media dei decessi in un dato anno, a partire dalla nascita. Ad esempio, i Centers for Disease Control and Prevention stimano che l’aspettativa di vita alla nascita, in base alla mortalità del 2022, sia di 77,5 anni per la popolazione totale degli Stati Uniti. Per ottenere questo numero, hanno contato i decessi a ogni età nel 2022 e hanno calcolato la media.

