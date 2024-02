Il programma europeo Copernicus – Copernicus Climate Change Service (C3S) – ha comunicato che il mese di gennaio del 2024 è stato il più caldo finora registrato a livello globale.Con questo siamo all’8° mese consecutivo più caldo mai registrato.Le linee che si vedono in questo grafico sono formate dalle temperature medie di ogni giorno dell’anno a partire dal 1940.Come si può notare, la linea nera del 2024 sta viaggiando finora su valori di temperatura superiori a quella arancione del 2023. L’anno più caldo finora registrato. I dataset sono qui

l Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nelle temperature globali dell’aria di superficie e del mare, nella copertura del ghiaccio marino e nelle variabili idrologich

e. Tutti i risultati riportati si basano su analisi generate al computer e secondo il set di dati di rianalisi ERA5, utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche di tutto il mondo. Ebbene dagli ultimi dati Gennaio 2024 è stato il gennaio più caldo mai registrato a livello globale è stato 1,66°C più caldo di una stima della media di gennaio per il 1850-1900, il periodo di riferimento pre-industriale. Più nello specifico abbiamo avuto una temperatura media dell’aria superficiale ERA5 di 13,14°C, 0,70°C sopra la media 1991-2020 per gennaio e 0,12°C sopra la temperatura del precedente gennaio più caldo, nel 2020. Ma non solo questo è l’ottavo mese consecutivo che è il più caldo mai registrato per il rispettivo mese dell’anno. In realtà però, l’anomalia della temperatura globale per gennaio 2024 è stata inferiore a quelle degli ultimi sei mesi del 2023, ma superiore a qualsiasi mese prima di luglio 2023.

L’appuntamento ora è per marzo quando verrà pubblicato il rapporto sullo stato del clima redatto dalla World Meteorological Organization per l’anno 2023

