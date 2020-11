Aggiornati con la più alta frequenza possibile, leggibili da una macchina e con una licenza che ne consenta il riutilizzo da parte di chiunque. Potrebbe anche chiudersi qui, questo pezzo, dopo aver elencato le tre caratteristiche che dovrebbero avere i dati relativi ai 21 indicatori che determinano il colore delle regioni, ma più in generale tutte le informazioni relative alla pandemia da Sars-CoV-2.

E invece tocca farsi forza e ribadire un concetto che su queste colonne, ma non solo, viene ripetuto da mesi. Gutta cavat lapidem, chissà che non avessero ragione i latini. Proviamo solo a mettere ordine, stai a vedere che la colpa non sia della scarsa chiarezza con cui si sono chiesti dati aperti.

Intanto, i dati vanno pubblicati. E fin qui, più o meno, ci siamo. Nel senso che sappiamo, grazie alla Protezione civile, quanti sono i contagiati e i ricoverati su base regionale. Ma non sappiamo, ad esempio, quanti siano i ricoverati in terapia intensiva su base provinciale. Non sappiamo, a dire il vero, nemmeno il numero esatto dei posti letto a disposizione nei reparti di terapia intensiva. Nè, per venire a questioni più recenti, i dati sulla base dei quali vengono calcolati i 21 indicatori che stabiliscono quali misure di contenimento applicare alle diverse regioni.

Questi ultimi, invece, li conosciamo, perché vengono pubblicati. Ma, qui il secondo elemento problematico, sono presentati in .pdf. Ovvero il formato chiuso per eccellenza. Oppure con una dashboard, un grafico come quello realizzato da Agenas per dar conto della saturazione dei posti nelle terapie intensive. Per carità, strumenti utili. Ma non esaustivi. Appunto perché non consentono l’estrazione e il conseguente utilizzo dei dati sottesi.

Di positivo, però, i dati di Agenas hanno che sono aggiornati con frequenza quotidiana. Cosa che non avviene, invece, con i bollettini che l’Istituto superiore di Sanità dedica alla pandemia in Italia. Che vengono forniti, manco a dirlo in .pdf, una volta la settimana. Rischia di essere più corto il periodo di incubazione del Sars-CoV-2, per dire.

È finita? No, perché manca un ulteriore elemento. Perché anche una volta che i dati sono stati pubblicati in formati leggibili da un software (ovvero non in .pdf, ma in .csv, .odt o .xls per citarne alcuni) e sono aggiornati frequentemente, bisogna anche concedere il permesso di utilizzarli, questi dati.

Tocca insomma ribadire, ed è curioso doverlo fare ad un governo il cui principale azionista è un partito nato in Rete, che non tutto quello che si trova su Internet è ipso facto condivisibile e riutilizzabile. Per dire, i dati sui 21 indicatori, scaricabili in .pdf dal sito del Ministero della Salute, sono sotto la licenza CC BY-NC-ND 2.5 IT. Circostanza che tutela sì il diritto di cronaca, ma impedisce l’utilizzo di questi dati per realizzare opere derivate o a fini commerciali. Quindi un cittadino che volesse realizzare un’app che fornisca queste informazioni non potrebbe farlo.

Un elemento in più che ci porta a dire che i dati che vengono resi noti dal governo sulla pandemia sono tutto fuorché aperti. L’unico esempio davvero positivo riguarda la Protezione civile, il cui sforzo di trasparenza, però, non è più sufficiente, visto che si limita a comunicare contagi, tamponi, ricoveri e decessi.

Prima di chiudere, il lettore conceda due postille finali. Il ministero della Salute ha annunciato nei giorni scorsi un accordo tra l’Istituto superiore di Sanità e l’Accademia dei Lincei, alla quale saranno forniti tutti i dati in possesso dell’Iss per consentirle lo studio della pandemia in Italia. Ora, con tutto il rispetto per gli oltre 4 secoli di storia di questa istituzione, ma non si capisce perché escludere il resto della comunità scientifica italiana e mondiale. Oltretutto durante una pandemia che ha spinto il mondo della ricerca nella direzione dell’open science. Ovvero, per dirla con una brutale semplificazione, della condivisione dei dati.

Infodata, e qui davvero chiudiamo, ha promosso #datiBeneComune una petizione rivolta al presidente Giuseppe Conte affinché i dati relativi alla pandemia vengano resi disponibili con le caratteristiche descritte in questo pezzo. Una petizione che ha superato le 36mila firme. L’invito ai lettori che ne condividessero le ragioni e non lo avessero ancora fatto è quello di sottoscriverla.

