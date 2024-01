Un gruppo di astronomi del Center for Astrophysics (CfA) di Harvard hanno sviluppato un nuovo quadro teorico per calcolare la frequenza delle interazioni galattiche in quello che viene chiamato Illustris Project. Il progetto Illustris è una simulazione al computer dell’evoluzione dell’universo, completata nel 2014. La simulazione ha seguito l’evoluzione di 12 miliardi di elementi di risoluzione, che si estendono su un cubo di 35 milioni di anni luce di lato, per un periodo di 13 miliardi di anni. L’ha pubblicata recentemente il sito Astronomy Picture of the day della Nasa ma il video è di nove anni fa. L’animazione mostra la simulazione dal punto di vista di una virtual cam che gira attorno a una parte dell’universo in evoluzione. Inizialmente, la telecamera mostra l’evoluzione della materia oscura, poi l’idrogeno gassoso codificato per temperatura, quindi gli elementi pesanti come l’elio e il carbonio, e infine torna alla materia oscura.

La materia oscura è un’ipotetica componente di materia che non emette luce, ma che ha un’influenza gravitazionale sul resto dell’universo. Ed è responsabile della formazione di filamenti, galassie e ammassi di galassie. La simulazione Illustris ha anche mostrato che la formazione delle stelle.

Nello specifico viene mostratl’evoluzione della materia oscura, poi l’idrogeno gassoso poi elementi pesanti come l’elio e il carbonio e poi di nuovo materia oscura (2:07). In basso a sinistra è elencato il tempo trascorso dal Big Bang, mentre in basso a destra è elencato il tipo di materia mostrata. Le esplosioni (0:50) raffigurano buchi neri al centro della galassia che espellono bolle di gas caldo.

Come è stata realizzata? Nel sito sono indcate 20 milioni di ore di CPU nel 2014 a seguito di 12 miliardi di elementi di risoluzione che si estendono su un cubo di 35 milioni di anni luce di lato mentre si evolveva nel corso di 13 miliardi di anni. Sono state studiate interessanti discrepanze tra Illustris e l’universo reale, incluso il motivo per cui la simulazione ha prodotto una sovrabbondanza di stelle vecchie.

