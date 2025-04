Cos’è Meta AI

Meta AI è un assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale che dialoga con gli utenti attraverso semplici messaggi, risponde a domande pratiche, aiuta nella creazione di contenuti e rende più semplici molte attività quotidiane. Ne parlano tutti perché come ha scritto Alessandro Longo grazie alla diffusione di app come Whatsapp, Instagram e Facebook segna un passo importante nel processo di diffusione dell’intelligenza artificiale generativa che ora arriva anche nelle mani dei non esperti e non appassionati di tecnologia. Non è necessario cioè installare app aggiuntive per usare quest’AI. Né tanto meno possedere competenze tecniche particolari (ma questo valeva già con ChatGpt).

Dove possiamo usarla?

Meta AI è disponibile gratuitamente all’interno delle app più utilizzate della galassia Meta, e quindi Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. Gli utenti, possono accedere facilmente alla funzione cercando l’icona con il cerchio blu nelle sezioni di messaggistica delle rispettive piattaforme. Non si deve scaricare software aggiuntivi o iscriversi a servizi separati. Su WhatsApp, Messenger e Instagram DM si potrà cioè menzionare “@MetaAI” (seguito da un prompt o da una domanda) in una conversazione per ottenere feedback in tempo reale su argomenti come la pianificazione di viaggi, eventi o discussioni su uno specifico argomento.

A cosa serve?

Questa tecnologia permette agli utenti di chiedere in modo intuitivo informazioni utili, come il meteo di domani, notizie dell’ultima ora o suggerimenti per scrivere testi e creare contenuti visivi più efficaci. Ad esempio, un utente potrebbe facilmente chiedere all’assistente di scrivere un messaggio di auguri, una didascalia per un post Instagram o anche generare rapidamente un’immagine personalizzata per un evento particolare. Tra le varie utilità di Meta AI c’è la possibilità di ottenere assistenza rapida per le attività quotidiane come la pianificazione di appuntamenti, prenotazioni di servizi, traduzioni immediate di testi, risposte a domande culturali o curiosità generali. Oppure suggerimenti creativi per progetti personali o professionali. Ad esempio, è possibile chiedere a Meta AI idee per organizzare una festa di compleanno, suggerimenti per un viaggio, consigli per l’acquisto di un prodotto o semplici ricette di cucina.

Privacy, in che modo usa le informazioni Meta?

Così scrivono nello loro pagina sulla privacy. Sulla base dei feedback delle autorità di controllo, stiamo continuando a rimandare i nostri piani di usare le tue informazioni nei Prodotti di Meta per sviluppare e migliorare l’IA di Meta. Prima di iniziare a usare le tue informazioni a tale scopo, ti informeremo e ti spiegheremo come esercitare il tuo diritto di opposizione. Nell’Unione Europea non può accedere ai contenuti e ai dati degli utente. Così scrivono: Non usiamo i contenuti dei tuoi messaggi privati con amici e familiari per addestrare le nostre IA, a meno che tu o qualcuno nella chat non scelga di condividere tali messaggi con le nostre IA. Per maggiori dettagli su come usiamo le informazioni provenienti dai Prodotti e servizi di Meta, consulta la nostra Informativa sulla privacy.

Per condividere messaggi con le Ai si intendono quei messaggi preceduti da @Meta AI o che le persone scelgono di condividere, quindi Meta non può leggere gli altri messaggi nelle chat personali.

In passato, Meta ha pianificato di utilizzare i dati degli utenti europei per l’addestramento dei suoi modelli di IA, basandosi su un interesse legittimo ai sensi del GDPR. Tuttavia, a seguito di preoccupazioni sollevate da gruppi per la privacy e interventi delle autorità di regolamentazione europee, Meta ha sospeso tali piani.

Possiamo disinstallare Meta AI?

Per ora non esistono opzioni per rimuovere Meta Ai dall’interfaccia di WhatsApp. L’assistente è integrato direttamente nella barra di ricerca e compare anche come chat separata se ci si interagisce. ​Al momento, non è possibile disattivare completamente Meta AI su piattaforme come WhatsApp, Facebook e Instagram. Tuttavia, puoi adottare alcune misure per limitarne l’interazione e le notifiche, Si può per esempio su Whatsapp silenziare le notifiche di Meta Ai toccando il nome “Meta AI” nella parte superiore per accedere al profilo e selezionando “Silenzia” e scegli “Sempre” o l’intervallo di tempo desiderato. Su Facebook quando vedi contenuti suggeriti da Meta AI, clicca sui tre puntini accanto al contenuto puoi selezionare”Nascondi Meta AI” o “Non mi interessa” per ridurre le future interazioni.

Su Instagram apri l’app, vai su messaggi accedi alla chat con Meta AI, tocca “Meta AI” in alto, poi seleziona l’opzione “Silenzia messaggi”

Ricordiamo in ogni caso che l’attivazione di Meta Ai è è facoltativa nel senso che se non la chiamate in causa e non gli rivolgete domande o comandi non si attiva.