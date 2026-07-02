Anthropic ha presentato Claude Sonnet 5 il 30 giugno 2026. Ma la notizia non è solo l’arrivo di un nuovo modello. È il tentativo di spostare la competizione dell’AI dalla potenza pura alla capacità di lavorare bene, a lungo e a costi sostenibili. In altre parole: meno gara a chi “pensa” meglio nei benchmark, più attenzione a chi porta davvero a termine un compito.
È pensato per gli agenti, non solo per la chat
Sonnet 5 nasce per l’era degli agenti AI: sistemi che pianificano, usano browser, terminali e altri strumenti, controllano il risultato e proseguono anche quando il compito diventa lungo o disordinato. Anthropic dice che il modello è migliorato proprio in reasoning, tool use, coding e knowledge work. The Verge sintetizza il punto così: Sonnet 5 può fare piani, usare strumenti e lavorare in autonomia a un livello che pochi mesi fa richiedeva modelli più grandi e costosi.
Avvicina Opus, ma costa meno
Il messaggio commerciale è chiaro: Sonnet 5 non vuole essere il modello più potente di Anthropic, vuole essere quello più conveniente per il lavoro quotidiano. Secondo Anthropic, le prestazioni sono vicine a Opus 4.8, ma con prezzi inferiori: lancio a 2 dollari per milione di token in input e 10 in output fino al 31 agosto 2026, poi 3 e 15 dollari. Opus 4.8 costa 5 e 25 dollari.
La differenza è il “follow-through”
Il punto non è solo rispondere bene. È non mollare a metà. Anthropic insiste sul fatto che Sonnet 5 controlla meglio il proprio lavoro, gestisce task multi-step e arriva più spesso a un risultato verificato. È una qualità decisiva per il coding, ma anche per automazioni aziendali, ricerca, analisi documentale e workflow ripetitivi. Il modello diventa meno oracolo e più collega junior: non sempre geniale, ma più affidabile nel processo.
Cambia anche il modo di usarlo via API
Per gli sviluppatori ci sono novità importanti. Sonnet 5 ha adaptive thinking attivo di default, supporta una finestra di contesto da 1 milione di token e può produrre fino a 128mila token in output. Però Anthropic ha anche irrigidito alcuni controlli: niente temperature, top_p o top_k personalizzati, e il vecchio extended thinking manuale non è più supportato. Inoltre il nuovo tokenizer produce circa il 30% di token in più sullo stesso testo, quindi i costi reali vanno ricalcolati.
È più prudente sul fronte sicurezza
Sonnet 5 arriva con safeguard cyber in tempo reale: alcune richieste legate a compiti di cybersicurezza vietati o rischiosi possono essere rifiutate. Anthropic sostiene che il modello abbia meno comportamenti indesiderati di Sonnet 4.6, meno allucinazioni e meno sycophancy, ma anche capacità cyber pericolose molto inferiori rispetto ai modelli Opus. È una scelta coerente con il posizionamento: non il modello “frontiera” per tutto, ma un modello abbastanza capace e più distribuibile per lavoro professionale su larga scala.
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