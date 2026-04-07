Sono 5,7 milioni le auto elettriche che si muovono lungo le strade dell’Unione Europea. Il dato è aggiornato al 2024 e arriva da Eurostat, l’istituto di statistica comunitario. Visualizzati su una mappa, i numeri mostrano come la regione europea con la maggior diffusione di questi motori è la provincia neerlandese del Flevoland, dove il 22,08% delle automobili si ricarica alla colonnina e non alla pompa di benzina. Si tratta, in proporzione, di una vettura ogni cinque.

Nella regione di Stoccolma, in Svezia, sono il 14,4%, in Islanda il 12,1, in Danimarca oscillano tra il 10,2 del Nordjylland e il 12,6 del Midtjylland. Man mano che si scende a sud, invece, le percentuali di penetrazione del motore elettrico scendono. Anche se la nazione dove il mercato è più immaturo è la Polonia, dove la diffusione varia tra lo 0,11% della regione di Mazowiecki e lo 0,79% della capitale Varsavia. In Spagna si passa invece dallo 0,21% dell’Extremadura all’1,75% della comunità di Madrid.

E poi c’è l’Italia: la Calabria è la regione con la minor percentuale di auto elettriche (0,21%), seguita da Basilicata (0,25%) e Puglia, Campania e Molise, appaiate allo 0,26%. La diffusione maggiore si ha invece in Trentino, dove si ferma alle colonnine il 3,31% delle vetture, seguita dall’Alto Adige (1,8%) e dalla Valle d’Aosta (1,75%).

Allargando lo sguardo a livello nazionale, è possibile misurare la diffusione di auto elettriche in termini di veicoli ogni mille abitanti. La Danimarca si conferma la nazione con la più alta quota, con 57,8 vetture ogni migliaio di residenti. Seguono il Lussemburgo con 48,5 e la Svezia con 33,9. All’estremo opposto si incontrano invece la Polonia e la Grecia, con 1,7 auto elettriche ogni mille persone, la Romania e la Croazia con 2,6, la Slovacchia con 2,7. L’Italia si trova nella parte bassa della classifica, con 4,74 vetture ogni migliaio di residenti.

Se si guarda infine ai numeri assoluti, si scopre che più di un’auto elettrica europa su quattro, per la precisione il 28,7%, ha una targa tedesca. Sono 1,6 milioni le vetture di questo tipo immatricolate in Germania. Segue la Francia, con 1,1 milioni di veicoli che rappresentano il 19,7% del parco auto elettrico europeo. L’Italia è al settimo posto: sulle nostre strade nel 2024 circolavano 279mila vetture elettriche, che rappresentano il 4,8% del totale continentale.

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