Puglia e Basilicata, ma anche Sicilia, Sardegna e Calabria. È in queste regioni che si concentra la produzione di energia eolica in Italia. Per realizzare la mappa delle pale attive nel nostro paese, InfoData ha utilizzato i dati raccolti dal Global energy monitor. Ogni punto sulla mappa rappresenta un impianto di capacità superiore ai 10 MW, valore che rappresenta la potenza massima che l’impianto può generare lavorando in condizioni ottimali.

Le dimensioni di ciascun punto indicano invece la capacità degli impianti, mentre il colore ne indica lo status. Il verde rappresenta gli impianti operativi, quelli cioè che stanno già producendo energia elettrica sfruttando la forza del vento. Si tratta di 347 infrastrutture quasi esclusivamente onshore, nel senso che l’unica eccezione è rappresentata dal parco Beleolico, inaugurato nel 2022 nel golfo di Taranto. Si tratta di una struttura con una capacità di 30 MW.

Per il resto, gli impianti eolici offshore in Italia restano annunciati, 18 progetti per più di 16 gigawatt di capacità, oppure sono fermi alla fase di autorizzazione, 31 progetti per oltre 28 GW di capacità. Più in generale, i progetti legati alla posa di pale eoliche nei mari italiani rappresentano il 79,6% di tutti gli impianti in fase di realizzazione nel nostro paese, siano essi soltanto annunci, già in fase di autorizzazione o di costruzione.

Al momento gli impianti attivi nel nostro paese hanno una capacità, ovvero una potenza massima istantanea in condizioni ottimali, pari a 10,2 gigawatt. In attesa di autorizzazione ci sono 39 progetti che, una volta terminati, garantiranno altri 29 gigawatt di capacità, portando il totale ad avvicinarsi ai 40 GW. A questi dovrebbero aggiungersi, al netto di cancellazioni e cambiamenti, altri 16,7 gigawatt legati ai 23 impianti da almeno 10 MW annunciati. I 2 impianti attualmente in costruzione, uno a San Severo (Foggia) e l’altro a Castelvetere (Avellino) aggiungeranno appena 67 megawatt alla capacità di produzione di energia eolica del nostro paese.

