C’è un modo abbastanza affidabile per capire come il The New York Times costruisce i suoi grafici interattivi: il lavoro sullo stretto di Hormuz è un esempio pulito di giornalismo computazionale applicato all’energia. Non è una semplice mappa: è il risultato di una catena di trasformazioni, una pipeline.

Il punto di partenza è un paradosso. Lo stretto di Hormuz è uno dei choke point più critici del pianeta, ma non esiste un contatore che misuri il petrolio che lo attraversa. Nessuno vede i barili passare. Si vedono invece le navi. Ed è qui che il metodo prende forma. Il Ny Times utilizza dati di tracciamento navale AIS, segnali che ogni petroliera trasmette con posizione, velocità e identità. Questi flussi vengono raccolti e raffinati da operatori come Kpler o Vortexa, e poi incrociati con dati istituzionali di organismi come la U.S. Energy Information Administration o la International Energy Agency. In altre parole, non si osserva direttamente il petrolio, ma un suo sostituto statistico. È la stessa logica con cui si può stimare il traffico urbano contando i veicoli invece delle persone.

Da qui inizia la ricostruzione. Ogni nave viene identificata per tipologia, si seguono le sue rotte da un porto all’altro e si registra il momento in cui attraversa punti chiave come Hormuz. Il carico non è quasi mai noto con precisione, quindi viene stimato. A volte si usa il pescaggio della nave per capire se è piena o vuota, altre volte si applicano coefficienti medi di riempimento. Il risultato non è un dato osservato ma una stima modellata: barili al giorno che attraversano una sezione geografica. È esattamente il tipo di numero che circola nei desk di trading energetico.

Una volta ricostruiti i flussi, il problema diventa visivo. Il mondo reale è troppo complesso per essere mostrato così com’è, quindi viene semplificato. Le migliaia di traiettorie AIS vengono aggregate in corridoi principali, le linee assumono uno spessore proporzionale ai volumi, i nodi vengono ridotti a pochi porti e passaggi strategici. È una compressione dell’informazione. Se si mostrassero tutte le rotte, il risultato sarebbe un groviglio illeggibile; riducendole, emerge la struttura.

C’è poi il passaggio meno visibile ma più delicato: la normalizzazione. Petrolio e gas hanno unità diverse, tempi diversi, volatilità diverse. Il Times li porta su una base comune, spesso una media giornaliera su un periodo definito, eliminando o attenuando gli eventi estremi. Qui si decide implicitamente la narrazione, perché cambiare finestra temporale significa cambiare la storia che il dato racconta.

Naturalmente tutto questo porta con sé margini di errore. I segnali AIS possono essere incompleti o intenzionalmente oscurati, il carico delle navi è una stima e non una misura, e molte rotte vengono corrette a posteriori. È un sistema imperfetto ma condiviso: le stesse approssimazioni su cui si basano analisti e governi.

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