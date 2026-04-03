Gli agenti intelligenti stanno rivoluzionando il modo di pensare l’impresa, ridefinendo ruoli, processi e competenze. Non è solo evoluzione tecnologica, ma un nuovo modo di pensare il lavoro.
Parte venerdì 1o aprile il Master AI Strategy & Intelligent Agent Economy del Sole 24 Ore Business School.
Un nuovo master rivisto e aggiornato e pieno di novità. Tecnicamente nasce come la quattordicesima edizione del master part time “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione” o più brevemente Ai Management. In meno di due anni questo corso ha già più di 14 edizioni di vita.. Il master è di 40 ore – nove moduli – ed è incentrato sulla cultura del dato. Machine learning, Prompt Design, Etica e Data Privacy, generazione codice e analisi dei dati, e si aggiunge AI & Start-up e Ai Agent e mappatura dei processi aziendali. Le lezioni sono in live streaming.
Il percorso mira a fornire gli strumenti per integrare l’AI in modo strategico e responsabile nei processi aziendali. Si approfondirà come gli agenti AI creano valore, automatizzano processi e ridefiniscono modelli di business. Si apprenderanno le diverse tipologie di agenti e si valuteranno le principali piattaforme e la progettazione di automazioni reali tutto attraverso un approccio pratico, casi concreti ed esercitazioni operative.
Le iscrizioni sono ancora aperte. Per informazioni cliccare qui.
Cosa imparerai a fare:
✅ Conoscere l’evoluzione dell’intelligenza artificiale e i fondamenti di economia degli agenti intelligenti
✅ Mappare i flussi di lavoro: Identificare dove l’AI può generare valore reale, non solo teorico.
✅ Progettare Agenti AI : da Zapier a Antigravity
✅ Orchestrare gli AI Agent: Imparare a dirigere e coordinare agenti autonomi all’interno della propria attività professionale.
✅ Analizzare il ruolo dell’AI e degli agenti nel supportare le start-up a ottenere un vantaggio competitivo nel loro settore
✅ Conoscere le potenzialità del Model Contex Protocol, lo standard open source che permetti ai modelli di intelligenza artificiale di comunicare in modo sicuro e standardizzato con dati, strumenti e servizi esterni
✅ Cambiare mentalità: Affrontare quella transizione culturale ed esistenziale necessaria per restare competitivi in un mercato che sta riprogettando le proprie basi.
Qui la squadra rinnovata
Guest Stars
Coordinatore scientifico del corso: Luca Tremolada
Non è più solo questione di “fare domande” a una chat. Il vero cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale risiede nella capacità di passare dai modelli linguistici agli Agenti Intelligenti: sistemi capaci di pianificare, agire e collaborare per risolvere problemi complessi in autonomia.
Il primo passo è quello che conta.
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