Non è più il momento di rincorrere l’ultimo chatbot di moda o di limitarsi a testare i “prompt”. Il paradigma è cambiato: stiamo entrando nell’era degli agenti intelligenti, capaci di agire, orchestrare e trasformare radicalmente i flussi di lavoro aziendali.
Mentre il dibattito pubblico si concentra ancora sulla superficie, il tessuto produttivo sta affrontando una sfida che non è solo tecnologica, ma esistenziale. Chi guida le aziende oggi — manager, imprenditori e professionisti — ha il dovere di non farsi trovare impreparato.
Parte il 13 febbraio la prima edizione di Ai Agent Surviva Kit, il nuovo corso booster del Sole 24 Ore Formazione coordinato da Luca Tremolada.
Che cos’è l’AI Agent Survival Kit? Nato come evoluzione del Master in AI Management, questo percorso rappresenta il “kit di sopravvivenza” (e di attacco) per chi vuole passare dalla curiosità alla competenza operativa. L’obiettivo è chiaro: formare i nuovi architetti dei processi digitali.
Cosa imparerai a fare: ✅ Mappare i flussi di lavoro: Identificare dove l’AI può generare valore reale, non solo teorico. ✅ Orchestrare gli AI Agent: Imparare a dirigere e coordinare agenti autonomi all’interno della propria attività professionale. ✅ Cambiare mentalità: Affrontare quella transizione culturale ed esistenziale necessaria per restare competitivi in un mercato che sta riprogettando le proprie basi.
La rivoluzione dell’intelligenza artificiale non si aspetta: si dirige. È il momento di smettere di essere spettatori del cambiamento e diventarne i registi.
👉 Scopri il programma completo e preparati alla rivoluzione
La squadra?
Paolo Fabbri ;Filippo Mastroianni; Riccardo Saporiti, Vincenzo Cosenza, Luca Tremolada
One more thing: dato che la più grande tecnologia trasformativa dell’ultimo secolo è in continua evoluzione abbiamo previsto 6 ore di aggiornamento a partire dal mese di settembre.
#AI #ArtificialIntelligence #AIAgents #Management #Formazione #Sole24Ore #Innovation #DigitalTransformation #InfoData #SurvivalKit
Per approfondire.
Ai Survival Kit sesta edizione: tutto quello che c’è da sapere sull’intelligenza artificiale
Al via Ai Survival Kit quarta edizione, tutto quello che professionisti e manager devono sapere sull intelligenza artificiale per professionisti
Al via Ai Survival Kit Summer edition, anche a luglio il corso full immersion di Ai per professionisti
Al via Ai Survival Kit terza edizione, il nuovo corso full immersion di intelligenza artificiale per professionisti
Ai Survival Kit seconda edizione è sold out
Nasce Ai Survival Kit, il nuovo corso full immersion di intelligenza artificiale per professionisti
Tutto pronto per l’11esima edizione del corso: “Intelligenza artificiale, management e comunicazione”
Al via prima edizione del corso di Ai Journalism
Tutto pronto per la decima edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Tutto pronto per la nona edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via l’ottava edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via la settima edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via sesta edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Al via quinta edizione del corso “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
“Data Science, Management e Intelligenza Artificiale”, seconda edizione. Tutte le novità
Al via corso Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione (Update 2.0). Tutte le novità
Al via prima edizione corso “Data Science, Management e Artificial Intelligence”
Al via la seconda edizione del corso booster “Intelligenza Artificiale, Management e Comunicazione”
Intelligenza artificiale: i chatbot sono entrati nella cameretta dei ragazzi
Per approfondire.
La ricerca approfondita di Deep Research è qualcosa di nuovo #Ascanio
Impariamo a geolocalizzare i dataset con Claude. #Ascanio
Pinpoint, ChatGpt Pro e il calendario dell’avvento di OpenAi #Ascanio
Claude 3, le mappe elettorali e l’analisi dei dati
Cosa ha capito SearchGpt delle elezioni Usa e della vittoria di Trump? #Ascanio
Come parla ChatGpt? E come disegna Imagen3? La nostra prova #Ascanio
OpenAi Canvas, i video generativi di Meta e l’evoluzione di Copilot #Ascanio
OpenAi for profit, la scelta di Mira Murati e i podcast generativi. Lezioni di Ai Gen #25
Come “ragiona” o1, la nuova intelligenza artificiale di OpenAI che pensa prima di rispondere? La nostra prova
Gli Ai Phone, le promesse generative e iPhone 16 #Ascanio
Sora Luma e V2A e i video realizzati dai modelli di Ai (sempre più realistici) #Ascanio
L’Intelligenza Artificiale Generale, la sicurezza di OpenAi e il Seo segreto di Google Lezione 22
La prova di Gpt-4o, Project Astra e alcune considerazioni. #Ascanio