Le aziende stanno vivendo una fase in cui l’intelligenza artificiale generativa passa dalla teoria alla pratica: non più demo, ma agenti conversazionali operativi, capaci di lavorare su documenti, procedure, flussi e conoscenze interne. Per Think Tally Talk è con Nunzio Fiore, fondatore di Memori, la società che nel 2017 ha iniziato a costruire soluzioni di AI conversazionale. Fiore racconta la visione che ha portato alla piattaforma AIsuru, pensata per permettere a imprese e professionisti di creare agenti personalizzati senza scrivere una riga di codice. Si va dal digital co-host per strutture ricettive alla guida museale digitale, dagli assistenti per le funzioni HR agli agenti di supporto commerciale. Tutti con una caratteristica chiave: possono interagire con documenti, database e servizi dell’azienda, fornendo risposte aggiornate, contestuali e affidabili. Si parte da una domanda: come lavoreremo con gli agenti intelligenti? E come verrà allevata la nuova classe diregente?
