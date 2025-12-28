Tre quarti del pianeta, il 74%, rischiano di affrontare scarsità d’acqua entro il 2100. È quanto emerge da uno studio guidato da Christian Franzke dell’Università Nazionale di Busan, pubblicato su Nature Communications.
I primi segnali potrebbero arrivare già entro il 2030 in alcune aree del Mediterraneo, dell’Africa meridionale e del Nord America. La combinazione di meno pioggia e neve e temperature in crescita riduce la portata dei fiumi e le riserve idriche. In Italia abbiamo avuto un assaggio nel 2022, con il Po ridotto ai minimi storici. In Sudafrica, Città del Capo ha vissuto cinque anni di crisi idrica, con la prospettiva concreta di arrivare al “Day Zero”, il giorno in cui i rubinetti sarebbero rimasti a secco.
Il punto è che gli effetti sono noti, ma il “quando” e il “dove” rimangono difficili da prevedere. Questo rende complessa la pianificazione di politiche di prevenzione.
Il gruppo di Franzke ha usato modelli climatici globali per stimare la probabilità delle crisi idriche. La mappa ottenuta è chiara: senza riduzioni delle emissioni di CO₂, entro la fine del secolo il 74% del pianeta sarà esposto a siccità gravi e persistenti, incluse aree oggi considerate relativamente sicure perché dotate di grandi bacini idrici.
Le zone più vulnerabili restano il Mediterraneo, l’Africa meridionale e parte del Nord America. I ricercatori stimano che 750 milioni di persone saranno coinvolte, di cui 470 milioni nelle città e 290 milioni nelle campagne. In pratica, una popolazione pari a quella dell’Unione Europea più gli Stati Uniti messi insieme.
Il Sole 24 ORE incoraggia i lettori al dibattito ed al libero scambio di opinioni sugli argomenti oggetto di discussione nei nostri articoli. I commenti non devono necessariamente rispettare la visione editoriale de Il Sole 24 ORE ma la redazione si riserva il diritto di non pubblicare interventi che per stile, linguaggio e toni possano essere considerati non idonei allo spirito della discussione, contrari al buon gusto ed in grado di offendere la sensibilità degli altri utenti. Non verranno peraltro pubblicati contributi in qualsiasi modo diffamatori, razzisti, ingiuriosi, osceni, lesivi della privacy di terzi e delle norme del diritto d'autore, messaggi commerciali o promozionali, propaganda politica.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati conferiti per postare un commento sono limitati al nome e all'indirizzo e-mail. I dati sono obbligatori al fine di autorizzare la pubblicazione del commento e non saranno pubblicati insieme al commento salvo esplicita indicazione da parte dell'utente. Il Sole 24 ORE si riserva di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l'ora e indirizzo IP del computer da cui vengono pubblicati i commenti al fine di consegnarli, dietro richiesta, alle autorità competenti. Ogni ulteriore diffusione dei dati anagrafici dellâ€™utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi direttamente attribuita alla iniziativa dell'utente medesimo, nessuna altra ipotesi di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista.
Tutti i diritti di utilizzazione economica previsti dalla legge n. 633/1941 sui testi da Lei concepiti ed elaborati ed a noi inviati per la pubblicazione, vengono da Lei ceduti in via esclusiva e definitiva alla nostra società, che avrà pertanto ogni più ampio diritto di utilizzare detti testi, ivi compreso - a titolo esemplificativo - il diritto di riprodurre, pubblicare, diffondere a mezzo stampa e/o con ogni altro tipo di supporto o mezzo e comunque in ogni forma o modo, anche se attualmente non esistenti, sui propri mezzi, nonché di cedere a terzi tali diritti, senza corrispettivo in Suo favore.