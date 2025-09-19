Indica un intervallo di date:
scienze

Che suono ha il riscaldamento climatico?

Tra il 1980 e il 2000, la temperatura media annuale a New Orleans è aumentata di oltre un quarto di grado. Potrebbe non sembrare molto se si esaminano i dati in un foglio di calcolo, ma è significativo. O almeno così scrive Flowing Data che riporta questo esperimento di NPR, un’organizzazione statunitense non profit che produce e distribuisce programmi radiofonici e multimediali (notizie, analisi, cultura) per una rete di emittenti radio sparse negli Stati Uniti. Ebbene, la NPR ha ingaggiato la band Bettis And 3rd Degree per sonorizzare l’aumento delle temperature a New Orleans . Mentre la temperatura aumenta dal 1980 a oggi, ascoltate il ritmo della musica che accelera. 

Per approfondire. 

Cosa è la data sonification? spiegate bene #DatavizAndTools

La sonificazione del Covid-19 a Londra

Infopoetry, sonification and information design. #ThinkTallyTeach

Data Sonification: A New Cosmic Triad of Sound