tecnologia

Se Babbo Natale esistesse davvero… auguri da Info Data

Se Babbo Natale esistesse davvero sarebbe un gran lavoratore. Per soddisfare le richieste di tutti i bambini nel mondo – considerando un regalo del peso di 800g e di dimensioni 30cmx30cm per tutti gli 1.9 miliardi di under14 – la sua slitta peserebbe circa 1.52milioni di tonnellate e dovrebbe misurare approssimativamente 320metri in larghezza e 490 in altezza.

Ma avrebbe certo anche una ricca ricompensa: raccogliendo in tutte le case la tradizionale merenda che i bambini lasciano sotto l’albero per lui e le sue renne, il leggendario Santa Claus consumerebbe circa 46miliardi di kilocalorie, corrispondenti al fabbisogno giornaliero di un uomo adulto per 42.000 anni.

E non dimentichiamoci dei suoi aiutanti. Infatti per trainare la sua slitta e arrivare nelle case di tutto il mondo Babbo Natale avrebbe bisogno di 9 milioni di renne, disposte in due file davanti alla sua “vettura”, che avrebbe una lunghezza totale di 9.000 km – la distanza dal Polo Nord a Panama.

@MichelaPiccoli_

 