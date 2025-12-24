Le canzoni natalizie, immortali e intramontabili, sono un elemento chiave che contribuisce a creare quell’aura unica di calore durante questo periodo di festa e che, come abbiamo fatto in passato noi di Info Data anche quest’anno vogliamo riproporvi secondo le nostre data ricette.

Ogni anno, l’arrivo del mese di dicembre porta con sé una playlist di brani che diventano improvvisamente indispensabili, alcuni dei quali resistono alla prova del tempo, mentre altri si affermano come nuovi classici.

Queste canzoni diventano la colonna sonora delle festività, accompagnando i momenti speciali passati in famiglia, gli scintillanti addobbi e le risate con gli amici.

Ma quali sono i brani a tema natalizi più ascoltati di recente? Da questa domanda siamo partiti con i numeri messi a disposizione da Statista con cui sono state individuate le dieci canzoni maggiormente incluse nelle playlist di Spotify durante lo scorso anno.

Preparatevi a immergervi nell’atmosfera festiva mentre esploriamo le note che fanno vibrare il cuore di chiunque, portando con sé il calore e la magia del Natale attraverso le canzoni che hanno resistito al passare del tempo o che hanno posto le basi per i futuri “nuovi classici”.

L’albero di natale che segue riporta i dieci brani più gettonati con posizione sulla sinistra e totale di playlist che le hanno incluse sulla destra.

Per scoprire di quali canzoni si tratta, vi basterà interagire con i “rami” scoprendo titolo ed artista.

Come anticipato, vogliamo lasciarvi la possibilità di scoprire quale canzone si è classificata in quale posizione, pertanto ci limiteremo a citarle in ordine sparso, cercando di non lasciare troppe tracce sulla neve.

Partiamo però col dire che ci sono due autori che hanno piazzato due brani a testa, mentre gli altri sei artisti ne possono vantare solamente uno; pertanto cominciamo dalle “doppiette” natalizie.

La coppia che può vantare un bis è formata da un grande nuovo mattatore e da un giovanissimo rappresentante del pop e rispondono al nome di Michael Bublè e V, pseudonimo di Kim Tae-hyung e membro del gruppo musicale coreano BTS.

Probabilmente, oltrepassando il perimetro di una singola hit, nessun artista incarna il recente fascino del Natale come Michael Bublé, e due delle gemme del suo repertorio natalizio, “It’s beginning to look a lot Like Christmas” e “Holly Jolly Christmas“, sono diventate pietre miliari nelle playlist festive di tutto il mondo.

La magia inizia non appena le prime note di “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” risuonano nell’aria. La voce calda di Bublé e l’arrangiamento ricco di archi trasportano l’ascoltatore in un mondo di paesaggi innevati e luci scintillanti.

La canzone, intrisa di nostalgia e anticipazione, cattura perfettamente lo spirito gioioso della stagione, rendendo ogni ascolto un’esperienza coinvolgente. Il modo in cui Bublé interpreta i versi, quasi come se raccontasse una fiaba natalizia, aggiunge un tocco personale e affettuoso che resiste al passare del tempo.

“Holly Jolly Christmas” è un’altra perla natalizia nell’arsenale dell’artista canadese, con il suo ritmo vivace e l’energia contagiosa che invita chiunque l’ascolti a unirsi alla celebrazione.

La sua interpretazione di questa canzone, originariamente portata al successo da Burl Ives, è una miscela irresistibile di allegria e spirito festivo con cui la sua voce allegra si sposa perfettamente con l’atmosfera scanzonata, creando un’esperienza di ascolto che cattura l’essenza di un Natale spensierato.

Con venti anni di differenza anagrafica, V propone invece uno stile necessariamente più moderno con “Christmas Tree” e “Sweet Night” che si sono affermati come riferimenti del genere tra i più giovani e che catturano l’essenza del periodo festivo con un tocco di dolcezza e calore unici, trasportando la sonorità di questo giovane artista nel panorama del Natale con un tocco che oscilla tra atmosfere al limite dell’incantato e le melodie delicate, quasi intime.

Proseguendo nello scorrere le dieci perle di Spotify, continuiamo con le coppie andando a scomodare due pezzi grossi della tradizione come Andy Williams e John Lennon.

Il primo, grande protagonista della musica leggera americana negli anni 60 e “rivale” di altre icone come Frank Sinatra ed Elvis Presley, ci ha regalato “It’s most beautiful time of the year”, mentre il secondo – prematuramente scomparso a seguito di quattro colpi di arma da fuoco all’età di quarant’anni – oltre alla leggendaria carriera tra le fila dei Beatles, ha saputo comporre altri brani (a tema) senza tempo come “Happy Christmas (War is over)”.

Chiaramente, non finiscono di certo qua le “coppie natalizie”, specie se si considera che le prossime due hit portano la firma di due cantanti statunitensi e sono state pubblicate ad un solo anno di distanza.

Nel 2013 Kelly Clarkson ha inciso “Underneath the Tree” che regala una sensazione di allegria e gioia anche grazie alla sua voce potente con cui ci racconta di quanto sia importante trascorrere del tempo con le persone che si amano, magari proprio sotto le decorazioni dell’albero di Natale.

L’anno successivo invece è stato il turno di Ariana Grande che con la sua “Santa tell me” è diventata una presenza fissa nelle compilation natalizie dell’ultima decade, grazie ad un brano che esprime le incertezze e le speranze legate all’amore durante questo periodo di festività, chiedendo a Babbo Natale di darle una sorta di assicurazione che non subirà nuovamente delusioni amorose.

E per concludere non potevano mancare due – per non dire “I Due” – classici per eccellenza che, a prescindere da quante siano le playlist che le includono, chiunque avrà già sentito almeno una decina di volte fra radio, pubblicità, servizi dei telegiornali o a casa di amici.

Inutile girarci attorno perché è ovvio che ci stiamo riferendo a “All I want for Christmas is you” di Mariah Carrey e “Last Christmas” degli Wham!.

Che preferiate l’atmosfera fiabesca da negozio di giocattoli incantato che compare nel videoclip della cantante che può vantare oltre duecento milioni di album venduti o che siate più propensi a riconoscervi in un amore passato non andato esattamente come ve lo sareste immaginato nonostante l’ambiente da chalet innevato, queste due canzoni sono forse i due pilastri pop più iconici a cui si pensa in questo periodo, un po’ come “Una poltrona per due” è il simbolo cinematografico della Vigilia di Natale (link ad articolo dello scorso anno.

Lasciandovi appunto il tempo di scoprire quale sia la canzone che ha spopolato tra le playlist di Spotify, ci mettiamo avanti coi lavori facendovi già gli auguri di “Buon Natale” e se per caso non foste d’accordo con questa classifica, fatecelo sapere nei commenti!

