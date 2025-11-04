Indica un intervallo di date:
La space economy in Italia vale 4 miliardi di euro. E in Europa? E nel mondo?

L’Italia cresce nel settore spaziale più degli altri grandi attori europei. Questi alcuni numeri emersi alla seconda edizione degli Stati Generali della Space economy: oltre 400 aziende, che contano circa 13.500 addetti e fatturano complessivamente più di 4 miliardi di euro,

Il bilancio dell’Agenzia Spaziale Europea per il 2025 è fissato a 7,68 miliardi di euro, in leggero calo rispetto al picco di 7,79 miliardi di euro dell’anno precedente. Questa dotazione di fondi sottolinea l’impegno costante dell’Europa nell’esplorazione e nella ricerca spaziale, nonostante i potenziali vincoli di bilancio.

Quando parliamo di “space economy”, stiamo parlando di attività upstream (costruzione satelliti, lanci, infrastrutture spaziali) + downstream (servizi satellitari, dati da osservazione terrestre, navigazione, telecomunicazioni spaziali) + impatti indiretti sull’economia.

Nel 2023, l’industria aerospaziale e della difesa europea ha registrato un fatturato di 290,4 miliardi di euro, il valore più alto registrato nel periodo considerato. Il fatturato dell’industria aerospaziale e della difesa europea è cresciuto principalmente su base annua, nonostante il 2020, quando il dato era diminuito a causa della pandemia di coronavirus.

E in Europa?

Nel documento “Vision for the European Space Economy” la Commissione europea stima che il valore globale della space economy possa aggirarsi intorno a 1,6 trilioni di euro entro il 2035 e per l’Europa vengono indicati alcuni segmenti: ad esempio l’upstream europeo nello scenario mostra un valore di circa 408 miliardi di euro  (ma attenzione: questo numero sembra riferirsi a un potenziale di mercato, non all’attuale fatturato annuale).

L’Europa ha una quota significativa ma non dominante del mercato globale: il downstream europeo (≈ €82 mld) rappresenta una parte — ma il globale è molto più grande.  Il dato “408 miliardi  euro” per l’upstream europeo in uno scenario futuro è da prendere come potenziale di mercato, non come cifra attuale delle vendite.

Nel 2024, la spesa pubblica globale per i programmi spaziali ha raggiunto il record di circa 135 miliardi di dollari USA. Il governo degli Stati Uniti ha speso circa 79,7 miliardi di dollari USA per i suoi programmi spaziali in quell’anno, diventando il paese con la spesa spaziale più alta al mondo. Gli Stati Uniti sono seguiti dalla Cina, con una spesa pubblica per programmi spaziali di oltre 19 miliardi di dollari USA.

E negli Stati Uniti?

Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli USA nel 2023 l’economia spaziale statunitense — definita come il valore aggiunto (GDP) generato dall’insieme di beni e servizi spaziali — è stata pari a 142,526 miliardi di dollari. Quindi l’economia spaziale vale oggi nell’ordine di  140-150 miliardi di dollari di valore aggiunto e 240-250 miliardi di dollari di produzione lorda all’anno.

