Non c’è nulla di misterioso. Oggi 31 novembre è Halloween. E se vi state chiedendo cosa succederà alla luna stasera trovate qui tutte le risposte.

Da venerdì 31 ottobre, infatti la fase lunare è Gibbosa Crescente. Stasera, secondo il Daily Moon Observation della NASA , la Luna sarà illuminata per il 69% .

La fase dura circa 7 giorni durante i quali la Luna è sempre più illuminata fino ad arrivare alla Luna piena. Durante la fase gibbosa crescente la Luna sorge a est a metà pomeriggio e è alta nel cielo orientale al tramonto. La Luna è quindi visibile nella maggior parte del cielo notturno e tramonta poche ore prima dell’alba. La parola gibbosa è apparsa per la prima volta nel XIV secolo e ha le sue radici nella parola latina “gibbosus” che significa “gobbo”.Senza alcun ausilio visivo, c’è molto da vedere stasera, tra cui il Mare Vaporum, il Mare Imbrium e il Mare Serenitatis. Con un binocolo, potrete vedere il Cratere Endymion, il Cratere Posidonius e il Mare Nectaris. Non vi basta? Chi possiede un telescopio potrà vedere anche la Rima Ariadaeus e i punti di allunaggio degli Apollo 14 e 15. Quindi nulla di misterioso.

Se però cercate cose paurose continuiamo a tenere gli occhi al cielo.

Quanto allo Spazio-spaventoso…

…qual è la nebulosa più spettrale della galassia? Una delle candidate è LDN 43, che ha una sorprendente somiglianza con un immenso pipistrello cosmico che vola tra le stelle in una buia notte di Halloween . Situata a circa 1400 anni luce di distanza nella costellazione di Ofiuco , questa nube molecolare è abbastanza densa da bloccare la luce non solo delle stelle di fondo, ma anche dei fili di gas illuminati dalla vicina nebulosa a riflessione LBN 7.

NGC 2080 è una nebulosa diffusa visibile nella Grande Nube di Magellano, nella costellazione del Dorado. Si estende per circa 50 anni luce ed è soprannominata Ghost Head Nebula, la nebulosa testa di fantasma. La foto che trovate su Astronomy picture of the day è un classicone di questo periodo dell’anno.

Il 7 settembre 2023, durante il suo 54esimo sorvolo ravvicinato di Giove, la missione Juno della NASA ha catturato questa vista di un’area nelle regioni settentrionali del pianeta gigante chiamata Jet N7. Qui sotto l’immagine

Nel 2021 sempre la Nasa, per celebrare la festa di origine celtica, ha deciso una animazione di “Jack-o’-lantern Nebula“, una nebulosa “a forma di zucca” Le immagini della nebulosa catturate dal Telescopio Spaziale Spitzer (SST) mostrano potenti getti di radiazione e particelle generati da una stella 15-20 volte più pesante del Sole.

Altrettanto evocativa SH2 136, soprannominata la nebulosa fantasma (Spooky Nebula). E’ una nebulosa nella costellazione di Cefeo. La distanza che ci separa da questa struttura nebulare è pari a circa 450 parsec (circa 1470 anni luce).

Qui sotto infine l’immagine è stata catturata dal Solar Dynamics Observatory (Sdo) della Nasa l’8 ottobre 2014: le regioni attive del Sole sono disposte in modo da somigliare alla faccia intagliata sulla zucca di Halloween.

Infine… a proposito di Halloween

Il termine Halloween deriva dall’inglese e significa “notte sacra”, ma si rifà agli antichi rituali druidici di Samain, le cui origini risalgono all’antica Irlanda. Dal V secolo a.C., Halloween è stato celebrato nel corso del plenilunio più vicino al primo novembre. Con un calendario moderno, tuttavia, anche se Halloween cade la prossima settimana, il vero giorno del trimestre incrociato si verificherà la settimana successiva .

Partiamo dai film horror. I più belli risalgono agli anni Settanta e Ottanta. E su questo non ci piove. Visual Capitalist ha stilato una classifica scegliendo quelli che hanno incassato utilizzando i dati di The Numbers . Il dato, anzi la classifica è normalizzata tenendo conto dell’inflazione grazie a questo strumento CPI Inflation Calculator creato da Ian Webster.

Quindi il dato è in dollari (2022).



Diciamo che il più atteso quest’anno è sicuramente Five Nights at Freddy’s (FNAF). L’adattamento cinematografico della serie di videogiochi survival-horror uscita nel 2014 che in Italia uscirà il 2 novembre ma negli Usa ha già incassato 78 milioni di dollari nel suo primo fine settimana. Si tratta del terzo più grande debutto di un film horror di tutti i tempi.

Dietro c’è Blumhouse Productions che ha firmato Paranormal Activity , Get Out e Insidious , per citarne alcuni. Loro si definiscono degli specialisti dell’horror. Come si legge su Chartz degli oltre 90 film horror che ha contribuito a produrre a partire dagli anni 2000, i suoi primi 20 hanno incassato quasi 1,8 miliardi di dollari solo al botteghino statunitense.

Sotto invece la mia personale classifica.

L’esorcista (1973): Diretto da William Friedkin, è considerato uno dei film horror più spaventosi di tutti i tempi e ha avuto un enorme successo al botteghino. Psycho (1960): Diretto da Alfred Hitchcock, è uno dei film horror più iconici e ha stabilito nuovi standard per il genere. Halloween (1978): Diretto da John Carpenter, ha lanciato la carriera di Jamie Lee Curtis e ha dato vita al genere “slasher”.

I dati sono di Google Trends, l’infografica è di Visual Capitalist e il Paese di riferimento sono gli Stati Uniti. Quelli che vedete sotto sono i 27 costumi di Halloween più ricercati negli Stati Uniti nel 2023. Al primo posto troviamo Barbie, grazie al film omonimo uscito quest’anno che ha dominato il botteghino con $1,44 miliardi guadagnati a livello globale. Altri costumi popolari includono Spider-Man, Princess Peach, e Wednesday Addams (la nostra Mercoledì) Quest’anno, anche la celebrità Taylor Swift ha fatto la sua comparsa nella top 25, al 22° posto, grazie ai suoi recenti successi musicali e al tour da record.

