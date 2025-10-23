L’infografica di Visual Capitalist, basata su dati delle Nazioni Unite, mostra i Paesi che raddoppieranno più rapidamente la loro popolazione. Siria, Repubblica Centrafricana e Somalia guidano la classifica con tempi stimati intorno ai 20-21 anni. Sedici dei venti Paesi analizzati si trovano in Africa, i restanti in Medio Oriente.
Un raddoppio in vent’anni implica un tasso annuo di crescita superiore al 3,5 %, oltre tre volte la media globale che oggi resta sotto l’1 %. Un ritmo così rapido significa che i sistemi educativi e sanitari dovranno gestire un numero doppio di utenti in due decenni, mentre infrastrutture e servizi urbani dovranno moltiplicarsi per reggere l’aumento della domanda.
In teoria, una popolazione giovane può generare un “dividendo demografico” se il mercato del lavoro riesce ad assorbirla. In caso contrario, il rischio è di pressione sociale e occupazionale crescente.
Queste proiezioni restano condizionate da variabili future: tassi di fertilità, flussi migratori, crisi economiche o climatiche possono rallentare o invertire la tendenza. Il raddoppio inoltre è relativo: Paesi piccoli possono crescere più in fretta in termini percentuali, ma l’impatto assoluto sul numero di persone resta limitato.
