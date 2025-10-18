Google inaugura una nuova fase della sua strategia AI per le imprese: con l’evento Gemini at Work 2025 viene annunciata Gemini Enterprise, una piattaforma che non è un semplice chatbot ma un hub integrato per portare l’intelligenza artificiale (modelli Gemini) all’interno dei flussi di lavoro aziendali. In cinque punti come al solito, quello che c’è da sapere.

Gemini Enterprise come “porta d’ingresso” all’AI in azienda

Gemini Enterprise è posizionata da Google come il front-end unificato per l’accesso all’intelligenza artificiale in azienda: un’interfaccia conversazionale che collega documenti, dati e applicazioni, permettendo ai dipendenti di “parlare” con i sistemi interni dell’azienda. Non è solo un “assistente”: fornisce anche strumenti per costruire agenti AI personalizzati, insieme ad agenti predefiniti.

Integrazione con l’ecosistema dati e strumenti aziendali

Uno dei problemi vecchi dell’adozione AI è la frammentazione: dati sparsi in fogli Excel, chat, applicazioni diverse. Gemini Enterprise promette di connettere questi “silos” di dati (Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, SAP, ecc.) in modo sicuro, consentendo agli agenti AI di operare con contesto e coerenza.

Inoltre, è prevista una “agent marketplace” dove partner esterni possono offrire agenti già validati e interoperabili all’interno di Gemini Enterprise.

Automazione end-to-end e abilità multimodali

Non solo “risposte via chat”: la piattaforma punta a orchestrare processi aziendali completi, combinando agenti pre-costruiti, personalizzati e di terze parti per automatizzare interi flussi. Le capacità multimodali — testi, immagini, voce, video — sono parte integrante: ad esempio, in Google Workspace si potrà trasformare una presentazione automatica in video (con script e voce generata) tramite Google Vids, o ottenere traduzione simultanea in Meet basata su toni ed espressioni.

In parallelo, Google lancia il modello Gemini 2.5 “Computer Use”, che abilita agenti che possono interagire con interfacce web (clic, scroll, compilazioni di form) in modo simile a un utente umano.

Adozione, casi d’uso e strategia di mercato

Alcuni utenti anticipatori sono già attivi: HCA Healthcare utilizza Gemini per gestire il passaggio di consegne infermieristiche, con risparmi stimati significativi in termini di tempo. Best Buy ha implementato agenti per il servizio clienti che hanno permesso, secondo Google, di aumentare del 200 % il numero di clienti che posticipano consegne in autonomia e di risolvere il 30 % in più di quesiti su tematiche come prezzi o riciclo.Dal punto di vista strategico, Gemini Enterprise succede e ingloba la tecnologia di Google Agentspace. I partner già coinvolti nel lancio includono nomi come Elastic, UiPath, HubSpot e altri: si punta su un ecosistema di agenti esterni per arricchire l’offerta. Secondo Reuters, questa mossa rientra nella spinta di Google per competere con Microsoft, OpenAI e altre aziende sul fronte dell’AI enterprise.

Sfide, rischi e aree da tenere d’occhio

Sicurezza e privacy sono questioni centrali, anche se i testi delle due fonti non approfondiscono vari rischi complessi (prompt injection, accessi non autorizzati, controllo agenti, ecc.). È implicito che Google cerchi di costruire il sistema “in sicurezza”, ma nessuna infrastruttura è immune. L’adozione da parte di organizzazioni complesse implica cambiamenti culturali e tecnici: sarà necessario integrare Gemini dentro processi esistenti, farlo “maturare” con dati reali, curare governance e supervisione umana. C’è una tensione intrinseca fra automazione e controllo: più agenti autonomi vengono usati, maggiore è il rischio di comportamenti imprevisti. Infine, la competizione è dura: altre aziende (Microsoft, OpenAI, Anthropic, ecc.) spingono su soluzioni AI enterprise, e il successo di Gemini Enterprise dipenderà da efficacia, facilità d’uso, costo e fiducia.

