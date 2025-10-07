Il rover Perseverance della NASA su Marte potrebbe aver catturato un’immagine della cometa interstellare 3I/ATLAS che sfreccia nel cielo sopra il Pianeta Rosso. Come scrive Space.com,Perseverance utilizzando la sua telecamera di navigazione di destra (Navcam) di bordo posizionata in alto sull’albero del rover ha catturato l’oggetto che vedete su queste due immagine pubblicate dall’agenzia spaziale.
La data dell’immagine coincide con quella in cui la cometa interstellare 3I/ATLAS avrebbe dovuto raggiungere il punto più vicino al Pianeta Rosso, secondo l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Il misterioso oggetto, ampiamente ritenuto una cometa, è solo il terzo oggetto proveniente da oltre il sistema solare ad essere mai stato identificato durante il suo passaggio. Ha affascinato gli scienziati fin da quando è stato osservato per la prima volta all’inizio di luglio.
3I/ATLAS potrebbe infatti provenire da una regione della Via Lattea molto diversa dalla nostra, ovvero dal cosiddetto ‘disco spesso’ della galassia, dove si trovano stelle che hanno più di 10 miliardi di anni. E’ la prima volta che si sospetta una simile origine per un corpo celeste e, se confermata, potrebbe far annoverare la cometa 3I/Atlas tra le più antiche mai viste. E’ quanto emerge dallo studio internazionale guidato dall’Università di Oxford, condiviso sul sito arXiv e sottoposto alla rivista The Astrophysical Journal Letters per la pubblicazione.
I ricercatori, guidati dall’astrofisico Matthew Hopkins, hanno applicato un modello messo a punto per lo studio degli oggetti interstellari in modo da ricostruire la traiettoria di 3I/Atlas fino al suo punto di origine nella Via Lattea. Il modello, sviluppato da astronomi britannici e neozelandesi, utilizza i dati della missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea in combinazione con modelli della chimica del disco della Via Lattea e del movimento degli oggetti per mappare le popolazioni di oggetti interstellari.
Al momento della sua scoperta, la cometa 3I/Atlas viaggiava a una velocità di 57 chilometri al secondo, su una traiettoria che la porterà appena all’interno dell’orbita di Marte per il suo massimo avvicinamento al Sole nell’ottobre 2025, prima di uscire dal Sistema solare. Secondo il modello, la velocità è coerente con un’origine localizzata nel disco spesso della Via Lattea, la parte più gonfia che circonda il disco sottile principale. Il disco sottile è dove risiede la maggior parte delle stelle della Via Lattea, incluso il Sole; il disco spesso, invece, contiene circa il 10% delle stelle della galassia e la maggior parte ha più di 10 miliardi di anni.
