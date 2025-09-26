Sabato 27 settembre 2025 è un giorno davvero speciale, matematicamente parlando, sabato 27 settembre 2025 non è un giorno come gli altri. Come spiegano bene su Popular Science, i numeri della data si combinano per formare un raro trucco numerico. Se scriviamo come avviene in alcuni Paesi il 27 settembre 2025 come 09/27/2025 ed eliminiamo le barre, otteniamo 9.272.025. La cosa notevole di questo numero è che è il quadrato di 3.045. In altre parole, 3.045 per 3.045 fa 9.272.025. Ora: in Italia le persone scrivono le date con il giorno prima del mese. In tal caso, il 27 settembre 2025 sarebbe il 27/09/2025. Se utilizziamo lo stesso trucco di prima, il 27/09/2025 diventa 27.092.025. Ed ecco che, guarda caso, questo è il quadrato di 5.205: 5205 per 5205 fa 27.092.025.

Immagine creata con Sora: qui il prompt: puoi scrivere su una lavagna questa formula nera con il gesso bianco: 27 settembre 2025 = 27.092.025 = 5205 x 5205 e una persona tipo scienziato dei fumetti con l’aria stupita

Sul sito Timeanddate viene spiegato che la prossima data quadrata globale si verificherà il 1° gennaio 2036, ovvero il 01/01/2036. In questo secolo è accaduto solo otto volte.

MathGamesAndWeirdThings è una rubrica dove si parla appunto di matematica, giochi e cose strane. Sempre con i dati e a volte con le neuroscienze

