Al via la terza edizione del corso di Data science, management e Intelligenza Artificiale

Quarantasette ore – 4 week end – partenza il 3 ottobre e chiusura il 15 novembre. In live streaming.  Mancano pochi giorni alla partenza della terza edizione del corso in “Data Science, Management e Intelligenza Artificiale”. Il corso mira ad approfondire gli strumenti e le strategie di una Data Driven Company che utilizza l’Intelligenza Artificiale Generativa, con un focus sulla Cultura del Dato. Attraverso un approccio pratico, insegna a interrogare, analizzare e interpretare i dati per prendere decisioni strategiche efficaci. Il programma include lo studio delle dinamiche dei chatbot per la generazione di testi, immagini e video e degli agenti Ai per la progettazione dei servizi.

 