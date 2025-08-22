Adobe cambia forma (e forse anche umore): con il suo nuovo Acrobat Studio, reinventa il PDF – un formato nato nel 1993 – trasformandolo in un hub creativo, intelligente e conversazionale. D’ora in poi, i documenti non saranno più solo roba da leggere: diventeranno infrastrutture attive su cui indagare, creare e collaborare, grazie all’AI che parla, cerca e disegna senza chiedere il permesso. Qui vi spieghiamo cosa cambia.
Pdf Spaces: i nuovi hub conversazionali
Adobe trasforma i Pdf statici in veri e propri “spazi di conoscenza”. Carichi fino a 100 documenti (e anche pagine web), e attivi un assistente AI che elabora risposte, riassunti e suggerimenti, certificati con citazioni. Il Pdf non è più uno schermo passivo, ma una conversazione.
Assistenti Ai personalizzati per ogni stile di pensiero
Non basta parlare: serve anche capire. Acrobat Studio offre tre “tipologie” di AI: l’Analyst (analizza e scopre), l’Instructor (spiega con chiarezza), l’Entertainer (gioca con le idee). In più, puoi creare una versione su misura, in base al tuo compito o al tuo mood creativo.
Creatività integrata con Adobe Express e Firefly
Hai scoperto un insight, creato un riassunto, ora serve mostrarlo con stile: ecco che entra in scena Express, già incluso. Con Firefly, puoi generare immagini o video, montare infografiche o presentazioni “in un attimo”, restando dentro Acrobat Studio.
Strumenti PDF classici potenziati dall’AI
Tutto quel che amavi di Acrobat Pro – scansione, firma elettronica, modifica, retego, comparazione, redazione – ora è rinvigorito dall’intelligenza. L’AI è capace di sommergerti di riassunti intelligenti, riconoscere clausole, e persino tradurre un contratto in un linguaggio comprensibile.
Collaborazione, sicurezza e prezzo di lancio
Destinato alle aziende come agli studenti, Acrobat Studio è studiato per essere condiviso, sicuro e trasparente. I PDF Spaces e gli assistenti possono essere inviati ad altri, le risposte includono link alle fonti, e l’intera esperienza è protetta – cifrature, sandbox, controlli IT. Il prezzo di accesso anticipato? 24,99 USD/mese per utenti singoli, 29,99 USD/mese per team.
