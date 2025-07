Ci sono diagnosi difficili, per le quali le speranze più concrete provengono da sperimentazioni cliniche in corso. Il problema è che non è così facile trovare eventuali percorsi di questo tipo, per chi non ha gli strumenti per orientarsi nella ricerca scientifica internazionale.

Da oggi anche sul sito di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) è possibile accedere all’enorme database europeo di tutte le sperimentazioni attualmente in corso, che in gergo si chiamano trial clinici, a cui eventualmente chiedere di partecipare. La piattaforma prevede una mappa geografica interattiva e basta scrivere la patologia interessata sulla barra di ricerca e il sistema restituisce informazioni complete e aggiornate in tempo reale sulle sperimentazioni cliniche attive nella propria area geografica, facilitando così la partecipazione alla ricerca clinica in tutta l’Unione Europea. Sono presenti 9178 patologie, anche rare, e 8621 luoghi fra università, centri di ricerca, ospedali. Il sistema è progettato per accettare domande formulate in linguaggio naturale e integra un meccanismo di correzione automatica che suggerisce alternative in caso di errori di digitazione.

Questa mappa interattiva dei centri di Sperimentazione Clinica, è stata sviluppata nell’ambito del Clinical Trials Information System (CTIS) ed è gestita dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA).

I risultati della ricerca forniscono anche i contatti del ricercatore principale, consentendo agli interessati di ricevere direttamente informazioni sull’eventuale possibilità di arruolamento.