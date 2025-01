Negli ultimi anni, il tempo che trascorriamo online ha subito variazioni significative, influenzando profondamente le nostre abitudini quotidiane. Secondo il rapporto “Digital 2024” di We Are Social, l’utente medio di Internet trascorre attualmente 6 ore e 40 minuti al giorno online, segnando un incremento di 4 minuti rispetto all’anno precedente. Una porzione rilevante di questo tempo è dedicata ai social media. In media, gli utenti spendono 2 ore e 23 minuti al giorno su piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok. Tuttavia, questa cifra rappresenta una diminuzione di 8 minuti rispetto all’anno precedente, suggerendo una possibile saturazione o un cambiamento nelle preferenze degli utenti.

. Qui su Visual Capitalist trovate i dati del report riassunti in una infografica.

L’utilizzo dei social media varia notevolmente a livello globale. Ad esempio, in Nigeria, gli utenti trascorrono in media 4 ore e 7 minuti al giorno sui social, mentre in Giappone questa media scende a soli 51 minuti. Queste differenze possono essere attribuite a vari fattori, tra cui la penetrazione di Internet, le preferenze culturali e le infrastrutture tecnologiche.

Per quanto riguarda le piattaforme specifiche, TikTok emerge come quella su cui gli utenti trascorrono più tempo, con una media di 34 ore al mese, ovvero più di un’ora al giorno. Segue YouTube, con poco più di 28 ore mensili per utente. Nonostante ciò, Instagram rimane la piattaforma preferita dagli utenti, seguita da WhatsApp e Facebook.

Le motivazioni che spingono le persone a utilizzare i social media sono diversificate. Il 47% degli utenti li utilizza per rimanere in contatto con amici e familiari, mentre il 38,5% lo fa per riempire il tempo libero. Inoltre, un numero crescente di persone si rivolge ai social per cercare contenuti divertenti e di intrattenimento, come dimostra la popolarità di piattaforme come TikTok.

E in Italia? L’88% della popolazione è connessa a Internet, con una media di quasi 6 ore al giorno online. Di queste, circa 2 ore sono dedicate ai social media, un dato in leggero aumento rispetto all’anno precedente. In conclusione, il tempo che trascorriamo online continua a crescere, con i social media che giocano un ruolo centrale nelle nostre vite quotidiane. Tuttavia, emergono segnali di cambiamento nelle abitudini degli utenti, con una maggiore attenzione alla qualità del tempo trascorso online e una diversificazione delle attività digitali.

