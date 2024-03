Uscito per la prima volta nell’agosto del 2023, Disney Lorcana TCG è un popolare gioco di carte collezionabili (TCG) in cui i giocatori assumono il ruolo di Illuminatori e manipolano dell’inchiostro magico per evocare una squadra di personaggi Disney noti come glimmers, che appaiono in vesti sia familiari che fantastiche. Il gioco è stato progettato per essere facile da imparare per i neofiti del TCG. Nella scorsa settimana Disney Lorcana TCGha lanciato già due set – The First Chapter e Rise of the Floodborn ma il set 3 segna l’arrivo della localizzazione in lingua italiana.

Per capire come funzionano e come si progettano di giochi da tavolo e di carta siamo con Riccardo Fabiani Product Manager Games & Construction Ravensburger e inventore di giochi da tavolo. Ci racconterà tutto su Lorcana e sul mestiere del game designer. Siete su PlayThinkTalk.

