Un trilionario è un uomo ricco che ha un patrimonio di 1000 miliardi. Millemiliardi è un numero a 12 zeri e fa impressione. La previsione – di avere un trilionario sulla Terra in dieci anni -è contenuta nel rapporto dal titolo ‘Inequality Inc.: How corporate power divides our world and the need for a new era of public action‘ di Oxfam.

Dal 2020, i cinque uomini più ricchi del mondo hanno raddoppiato le loro fortune. Nello stesso periodo, quasi cinque miliardi di persone nel mondo sono diventate più povere. Le difficoltà e la fame sono una realtà quotidiana per molte persone in tutto il mondo. Ai ritmi attuali, ci vorranno 230 anni per porre fine alla povertà. Qui sotto cinque grafici scelti da noi e presi dal report.

Le fortune dei cinque uomini più ricchi – il CEO di Tesla Elon Musk , Bernard Arnault e la sua famiglia dell’azienda di lusso LVMH, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il fondatore di Oracle Larry Ellison e il guru degli investimenti Warren Buffett – sono aumentate del 114% in termini reali da allora. 2020, quando il mondo era scosso dalla pandemia.Oxfam chiede una “nuova era di azione pubblica” per ridurre il divario tra la gente comune e gli ultra-ricchi, comprese misure come lo smantellamento dei monopoli, la riforma fiscale e il rafforzamento del settore pubblico contro il potere delle multinazionali.

Attualmente Musk è l’uomo più ricco del pianeta, con un patrimonio personale di poco inferiore ai 250 miliardi di dollari, secondo Oxfam, che ha utilizzato i dati di Forbes.

Inoltre, Oxfam ha affermato che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, che ha fatto lievitare i costi energetici e alimentari , ha colpito in modo sproporzionato le nazioni più povere.

