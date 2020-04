Infographic: Covid-19 Could Push Half A Billion People Into Poverty | Statista You will find more infographics at Statista

L’analisi è del King’s College di Londra e dalla Australian National University. Per misurare l’impatto della recessione causata dal congelamento dell’economia per l’emergenza Covid-19 i ricercatori si sono basati sulle soglie di povertà della Banca Mondiale. Nel tempo si è passati da 1,9 a 5,5 dollari al giorno. Nello scenario di un calo del 20% delle entrate, 548 milioni di persone si ritroverebbero al di sotto di 5,50 dollari al giorno. Per chi osserva le disuguglianze come Oxfam significherebbe perdere dieci anni di lenti progressi nella lotto contro la polarizzazione della ricchezza. L’impatto è destinato a peggiorare anche in alcune parti del mondo colpite duramente come il Nord Africa, l’Africa sub-sahariana e il Medio Oriente, dove potrebbero essere spazzati via fino a 30 anni di progressi. Secodo le Nazioni Unite occorrono 2,5 trilioni di dollari per sostenere i paesi in via di sviluppo durante la crisi e che quasi la metà di tutti i posti di lavoro dell’Africa potrebbero andare persi.