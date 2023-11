L’Italia trionfa in Coppa Davis, 47 anni dopo. A Malaga gli azzurri del tennis hanno conquistato il trofeo dopo aver battuto l’Australia nei due singoli. Lorenzo Arnaldi ha superato Alexei Popyrin al terzo set. Poi Jannik Sinner ha completato l’opera con un’altra gara straordinaria, superando Alex De Minaur. Per gli azzurri era l’ottava finale; per l’Australia era invece il 49esimo atto conclusivo (20 le “insalatiere” conquistate). In finale l’Italia aveva già affrontato gli australiani (e perso) in tre occasioni, ovvero nel 1960, nel 1961 e nel 1977. Gli azzurri non giocavano un atto conclusivo di Coppa Davis da 25 anni (dal 1998); mentre l’Australia aveva disputato l’ultima finale 20 anni fa, ovvero per l’ultimo successo, datato 2003. Qui cinque numeri scelti dalla redazione di Info Data per ricordare l’impresa.

2

Quante volte l’Italia ha vinto la Davis? È il secondo successo dell’Italia in Davis, dopo la prima, “storica” vittoria del 1976. Per gli azzurri era l’ottava finale. Gli azzurri non giocavano un atto conclusivo di Coppa Davis da 25 anni (dal 1998);

164

Il migliore giocatore nella storia della coppa Davis. L’italiano Nicola Pietrangeli è il miglior giocatore di tutti i tempi della Coppa Davis. Detiene il record per il maggior numero di vittorie sia in singolo che in doppio, avendo giocato 164 partite con l’Italia in 66 confronti. Il suo record nelle partite in singolo è di 78-32 e il suo record nelle partite in doppio è di 42-12. Forma anche metà della partnership di doppio di maggior successo della Coppa Davis con Orlando Sirola, la coppia che ha vinto 34 delle 42 gare di doppio per l’Italia. Domenico Vicini del San Marino ha superato il record di presenze di Pietrangeli, avendo giocato fino ad oggi 93 partite con la nazionale. In totale, oltre 5000 giocatori hanno gareggiato per la propria nazione nella storia della Coppa Davis.

14

Il giocatore più giovane. Nel 2008 Mousa Zayed (QAT) è diventato il più giovane giocatore di singolare della Coppa Davis a 14 anni e 31 giorni. Mats Wilander (SWE), di 16 anni e 321 giorni, è il giocatore più giovane a giocare una partita di singolare dal vivo del World Group (quarti di finale del 1981 contro Australia) e Michael Chang (USA), di 16 anni e 347 giorni, è il più giovane a vincere una partita di singolare dal vivo del World Group (primo turno del 1989 contro Paraguay).

36

Le serie vincenti. La serie di 36 vittorie consecutive in singolo di Marcos Baghdatis è la più lunga nella storia della Coppa Davis, mentre la serie di 32 vittorie consecutive di Rafael Nadal (al 2023) in singolo e doppio è la serie di vittorie complessive più lunga nella competizione.

32

Chi ha vinto di più la coppa Davis? Dalla nascita del torneo, gli Stati Uniti sono la nazione che lo ha vinto più volte (32), seguita da Australia/Australasia (28), Regno Unito (10), Francia (10) e Svezia (7).

Per approfondire.