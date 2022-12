Secondo Istat, le attività connesse al turismo in Italia valgono circa 93 miliardi di euro, con un valore aggiunto generato da questo settore pari al 6 per cento del Pil. I dati sono del 2017. Dopo due anni di Covid che hanno quasi bloccato il turismo in Italie e nel mondo una buona notizia. Come scrive Istat le presenze negli esercizi extra-alberghieri sono tornate ai livelli pre-pandemici (136 milioni nei primi 9 mesi del 2022 contro i 139 milioni dello stesso periodo del 2019). Vuole dire che campeggi, villaggi turistici, Airbnb, agriturismi, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi di montagna e altri esercizi ricettivi sono tornate a lavorare quasi a pieno ritmo. Mentre negli esercizi alberghieri mancano ancora circa 35 milioni di presenze, sempre rispetto i livelli pre-covid. Ecco cinque numeri scelti da noi di Infodata per riassumere il report di Istat sui primi nove mesi

-10,3%

I turisti che non sono ancora tornati dopo il Covid. I primi nove mesi del 2022 segnano un forte recupero per il settore turistico, ma le presenze dei clienti negli esercizi ricettivi sono circa 39 milioni in meno rispetto al 2019 (-10,3%).

196 mln

Come è andata l’estate? Sono circa 196 milioni le presenze turistiche nel trimestre estivo luglio-settembre 2022, il 4,7% in meno rispetto alla cifra record pre–pandemia di circa 205 milioni raggiunta nel 2019

-88mila

Occupazione sotto i livelli pre-Covid. Nel primo semestre 2022, nell’industria turistica allargata mancano all’appello ancora 88 mila occupati (-4,4%) rispetto al 2019 quando il settore ne contava quasi 2 milioni (circa il 7% dell’occupazione dei Servizi).

174 mln

Più italiani che stranieri. Il bilancio dei primi nove mesi del 2022. Si chiude con circa 174 milioni di presenze di clienti italiani e 164 milioni di clienti stranieri: un sostanziale riequilibrio delle due componenti della domanda ma con un calo rispettivamente del 6,7% e del 13,8% rispetto al 2019.

