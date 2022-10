SuperMario lo conosciamo tutti, parlo dell’idraulico della Nintendo con la salopette rossa. In questo momento è oggetto di grande attenzione. Il 6 ottobre è uscito l’attesissimo trailer del nuovo film di Super Mario Bros. che vede nel cast stelle come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black. Il trailer è stato mostrato come parte di uno speciale Nintendo Direct, che è stato trasmesso in diretta anche al New York Comic-Con. Alcuni fan hanno obiettato che la mancanza di accento italiano nella parlata su Super Mario fosse un grave affronto e segnerà il successo del film. Nl mirino la recitazione di Chris Pratt mentre ha sollevato l’entusiasmo Jack Black. In ogni caso ai più il trailer è piaciuto.



Nei giorni che hanno preceduto l’uscita alcuni appassionati si sono esercitati a celebrare l’evento. Per esempio, l’artista digitale che gestisce il canale YouTube Re-Imagined Games ha utilizzato l’Unreal Engine per ricreare i primi livelli di Super Mario che in questo remake realistico ha il volto e le fattezze dell’attore – Chris Pratt appunto – che impersonerà in carne e ossa il baffuto idraulico. Qui sotto il suo video.



Sempre utilizzando Unreal 5 questa volta Funkyzeit Games, youtuber e un artista digitale, ha invece realizzato un trailer del videogioco con grafica realistica.

In pratica ha riscritto in 3D il livello iniziale di Super Mario Bros. per NES. Non mancano neppure delle spettacolari sequenze in cinematica che mostrano nel dettaglio il modello poligonale di

