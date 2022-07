Per studiare come i tassi di interesse influenzano l’inflazione, dobbiamo prima chiarire come funziona l’inflazione. Qui trovate un video che spiega bene il calcolo dell’indice e la formazione del paniere Istat. Per semplificare possiamo dire che l’inflazione cioè la crescita dei prezzi dei beni di consumo si verifica quando troppi soldi inseguono troppo pochi beni. Le cause sono da ricondurre ai due anni di pandemia a cui è seguita la ripresa della domanda di consumo a cui è seguita una nuova interruzioni della catena di approvvigionamento aggravate dall’invasione russa dell’Ucraina. Per dirla più semplice sono schizzati alle stelle i prezzi di energia e alimentari.

In uno scenario con un’inflazione in crescita, la Banca centrale di un Paese come reagisce? Alzando i tassi d’interesse, ossia aumenta il costo del denaro per scoraggiare l’accesso al credito; in questo modo comincia a circolare meno valuta e, inevitabilmente, l’inflazione tende a diminuire. Le banche commerciali trasferiscono una parte di queste tariffe più elevate ai propri clienti, il che riduce il potere d’acquisto di imprese e consumatori. Ad esempio, diventa più costoso prendere in prestito denaro per una casa o un’auto.

In definitiva, gli aumenti dei tassi di interesse agiscono per rallentare la spesa e incoraggiare il risparmio. Questo motiva le aziende ad aumentare i prezzi a un ritmo più lento, oa prezzi più bassi, per stimolare la domanda.

Visual Capitalist ha provato a rappresentare questo processo con i dati delle banche centrali e degli istituti nazionali di statistica che monitorano l’indice dei prezzi al consumo. per mostrare come i tassi di interesse ufficiali e i tassi di inflazione sono cambiati dall’inizio dell’anno. Il grafico ha lo scopo di mostrare l’azione delle banche

Il grafico sopra è stato ispirato da quello sotto creato da Macrobond. Qui sotto sulle assi ordinate trovate i tassi di interessi e sulle ascisse l’inflazione. Immagina l’inflazione di oggi come un’auto che sfreccia giù da una collina. Per rallentare, devi premere i freni. In questo caso, i “freni” sono rialzi dei tassi di interesse destinati a rallentare la spesa. Quello che mostra questo grafico è che alcune banche centrali stanno frenando più velocemente di altre.

