Ogni Paese ha le sue particolarità in termini di clima, demografia, conformazione geografica. In ragione delle sue caratteristiche si innescano delle necessità di acquisto per i consumatori. Vale per ogni genere di bene, e anche per le auto. I consumatori di un Paese con una ricca densità demografica potrebbero preferire auto più compatte, magari per districarsi nell’incessante traffico o trovare velocemente parcheggio. Allo stesso modo, in Paese dove va per la maggiore un terreno sconnesso e accidentato, potrebbe essere più adatto un veicolo di grandi dimensioni e in grado di adattarsi ai contraccolpi delle strade sterrate. Le scelte di acquisto raccontano molto dei popoli. E viceversa.

Ma, quindi, quali sono le macchine più vendute al mondo? Di seguito uno strumento elaborato dalla redazione di InfoData e basato sui dati di Best Selling Cars Blog con i dati relativi agli acquisti di autovetture effettuati in tutto il mondo nel 2019.

Si precisa che la scelta di tenere in considerazione le stime del 2019 è data dal fatto che gli acquisti nel settore automotive sono stati di molto inficiati dalle decisioni dei governi nei riguardi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Per avere dunque un dato che rispecchi le effettive volontà dei consumatori, abbiamo considerato gli acquisti pre-pandemia.

Per utilizzare lo strumento basterà selezionare nei filtri (i riquadri prima della mappa) il Paese, la casa automobilistica, il tipo di veicolo oppure il modello di cui si è curiosi di conoscere il Paese di maggiore vendita. Dopodiché bisognerà passare il cursore sulle zone sulla mappa.

Piccolo suggerimento: provate a scoprire dov’è maggiormente venduta la Fiat 500. Non lo direste mai!



E il veicolo maggiormente venduto in tutto il mondo? Nel 2019 il dominio indiscusso del mercato è per la Toyota. La casa automobilistica giapponese, oltre ad essere stata per molti anni la più capitalizzata al mondo – prima di essere superata da Tesla, si capisce –, ha battezzato il veicolo più venduto in 41 dei 104 Paesi. Si tratta della Toyota Corolla. Una nota di merito va anche al Toyota Hilux (anche noto come Toyota Pickup in Nord America). Parliamo del veicolo di punta nella maggior parte dei Paesi. Ha una quota di mercato notevolmente forte nell’emisfero australe, inclusi Argentina, Sud Africa e Australia. Un successo probabilmente dovuto alla sua versatilità.

In Europa? Nel vecchio continente vanno per la maggiore i prodotti locali, ossia le automobili che vengono pensate dalle case automobilistiche per il proprio mercato più prossimo. Nella nostra bella Italia, per capirci, vince indiscussa la Panda. E sono certo che questo dato metterà tutti d’accordo.