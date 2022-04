Unity è un motore grafico sviluppato da Unity Technologies che consente lo sviluppo di videogiochi e altri contenuti interattivi. E’ utilizzato in particolare da studi di sviluppo indipendenti. Quella che vedete si chiama Enemies ed è una tech demo che trovate sul canale YouTube ufficiale, realizzata per comprendere le ultime funzionalità introdotte. Come potete vedere nel video, la protagonista è una donna non giovane che gioca a scacchi. Il cambio di illuminazione mette in primo piano la peluria del viso e la ricostruzione della stessa pelle. L’effetto è iper-realistico.

Parliamo delle tecnologie che rientrano nel pacchetto High Definition Render Pipeline (Hdrp) per console di nuova generazione, Xbox One e PlayStation 4, Windows (DirectX 11, DirectX 12 e Vulkan), Mac (Metal) e visori VR (PlayStation VR, Oculus Rift, OpenVR, Windows Mixed Reality.

Tutte le funzionalità (HDRP) sono state migliorate e sono stati introdotti alcuni nuovi sistemi, incluse i pacchetti Adaptive Probe e Screen Space Global Illumination (SSGI) e quindi un nuovo sistema di illuminazione, una tecnica per la gestione dei capelli e riflessi in ray tracing in tempo reale. Queste feature garantiscono il supporto per il Deep Learning Super Sampling (DLSS) di NVIDIA consentono alla demo di funzionare in 4K come se fosse a risoluzione nativa.

La demo è stata presentata allo stand Unity alla Game Developers Conference (GDC) dal 23 al 25 marzo per consentire ai partecipanti di verificare come standalone o in esecuzione nell’editor di Unity.

Il team demo rilascerà la soluzione Hair e un pacchetto Digital Human aggiornato nel secondo trimestre del 2022.

Nasce una nuova rubrica dedicata alla fotografia, alle immagini satellitari e alla computer grafica. Si parla sempre di dati.

Per approfondire.

Così l’intelligenza artificiale trasforma le foto in oggetti a tre dimensioni #imaging

L’eruzione del vulcano Tonga in tre animazioni dai satellite Goes-17 e Himawari-8 #imaging

La prima immagine del telescopio spaziale James Webb è la stella HD 84406