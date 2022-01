In un documento depositato da Apple alla Sec si può scoprire quanto ha guadagnato nel 2021 il Ceo della Apple dopo dieci anni lavoro nell’azienda più redditizia del mondo. Tim Cook avrebbe incassato 98,7 milioni di dollari. Il suo stipendio base è di base 3 milioni di dollari e non è cambiato. Si sono aggiunti altri 12 milioni in incentivi e 82 milioni in premi in azioni. Sono comprese tra le altre voci le spese per la sicurezza e i voli privati. Apple chiede a Tim Cook di non usare per i suoi spostamenti voli commerciali per questioni di sicurezza.

Apple pochi giorni fa ha sfondato quota 3mila miliardi di capitalizzazione diventando la prima società Usa a registrare questo record. , Da quando Tim Cook è diventato Ceo di Apple, le azioni dell’azienda sono cresciute di dieci volte. A conti fatti quest’anno ha guadagnato sei volte di più del 2020 (14 milioni di dollari) e questa cifra non include più di 750 milioni di dollari in azioni che sono state conferite quest’anno come parte finale di un pacchetto decennale.

Come si legge nel documento, il rapporto di retribuzione del Ceo di Apple è ora di 1.447 a 1, rispetto alla retribuzione media del suo dipendente.

Per approfondire.

Chi sono, quanto guadagnano e dove vivono i “working rich”?

Dall’inizio della pandemia quanto hanno guadagnato i dieci miliardari più ricchi del mondo?

Apple, Microsoft, Amazon e Google: multi-nazionali contro gli Stati-nazione. Chi vale di più?