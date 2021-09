Quante persone sono morte a causa della pandemia di Covid-19? La risposta dipende sia dai dati a disposizione, sia da come vengono definiti i decessi per e da. E’ probabile che molte persone che muoiono mentre sono infette da SARS-CoV-2 non vengano tracciate e non entrino nei totali ufficiali. Al contrario, alcune persone le cui morti sono state attribuite al virus avevano altri disturbi che avrebbero comunque potuto concludere la loro vita in un lasso di tempo simile. E poi ci sono le morti indotte, come quelli causate per esempio da interventi chirurgici rimandati, screening oncologici rinviati, da ospedali in emergenza per causa del contagio (si legga l’inchiesta sui pazienti dimenticati di Riccardo Saporiti). Se questi casi contano, devono essere compensati da decessi che non si sono verificati ma che si sarebbero verificati in tempi normali. Questo insieme di considerazioni ci induce a pensare che i dati di mortalità in eccesso su cui si basa la statistica ufficiale siano rappresentino una sottostima del bilancio reale.

Come Info Data abbiamo dedicato molti articolo su questo tema (qui, qui e anche qui Qui trovate il metodo di calcolo della mortalità in eccesso di Istat e qui invece l’infografica e l’indice del rapporto dell’Iss sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione di Sars-Cov-2 (aggiornato al 21 luglio). Il settimanale britannico The Economist ha costruito un modello basato su tecniche di machine learning, che stima i decessi in eccesso per ogni paese ogni giorno dall’inizio della pandemia. Si basa sia su dati ufficiali sull’eccesso di mortalità sia su più di 100 altri indicatori statistici. Secondo questo modello il il bilancio effettivo in termini di mortalità è di 15,2 milioni contro i 4,5 milioni di decessi registrati dalla Johns Hopking University. Gli analisti del settimanale hanno stabilito che “con una attendibilità del 95% il valore reale dei decessi da Covid nel mondo sia compreso tra i 9,3 milioni e 18,1 milioni di morti”.

Come si legge nella metodologia che trovate qui si tratta di una stima approssimativa, con un’ampia gamma di incertezze circostanti. I dati peraltro sono disponibili su Github. Il calcolo delle morti in eccesso per il mondo intero è complesso e impreciso come abbiamo più volte sottolineato anche noi. Se prendiamo il dato a livello provinciale, su un totale di 156 paesi del mondo con almeno 1 milione di persone siamo in grado di ottenere statistiche sulla mortalità ufficiali da appena 84. Alcuni di questi luoghi aggiornano regolarmente le loro cifre; altri li pubblicano solo una volta. Ci vorrà tempo per avere indicazioni più precise. L’unica certezza è che i dati ufficiali purtroppo sono una stima parziale dell’impatto del Covid-19 sulla mortalità.