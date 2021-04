A oggi quasi tutte (non tutte) le regioni hanno aperto le prenotazioni per vaccinare le persone 60-69 anni senza fragilità, e alcune di esse – per esempio il Veneto – il 29 aprile inizierà le somministrazioni vere e proprie della prima dose. Dal punto di vista pratico è più rapido raggiungere tramite la prenotazione online fasce di popolazione che attendono la vaccinazione, piuttosto che “rincorrere” i più anziani che ancora non si sono fatti avanti o non hanno potuto farsi avanti, e per i quali comunque rimangono aperti slot vaccinali.

Non è facile districarsi nel mare delle notizie che si sovrappongono giorno dopo giorno. Infodata ha quindi deciso di scrivere a ogni regione e provincia autonoma italiana per avere informazioni circa l’intenzione di adeguarsi o meno alla raccomandazione commissariale e per avere un calendario di massima sull’apertura delle prenotazioni per i 60-69 anni ed eventualmente per gli under 60. In alcuni casi è stato possibile avere informazioni circa il calendario dell’apertura delle somministrazioni per queste fasce di età.

Dal momento che non esiste alcuna Rubrica ufficiale delle figure da contattare a livello regionale, Infodata ha cercato di costruire un proprio database di contatti, cercando sui siti regionali (affatto omogenei, come avevamo raccontato un anno fa). Diverse realtà ci hanno risposto, segno che il database è abbastanza funzionale. Saremmo lieti che chiunque abbia piacere di contribuire ci scrivesse per segnalare le informazioni che riguardano la propria regione, a infodata@ilsole24ore.com

Di seguito le poche risposte finora pervenute. Per le altre regioni abbiamo cercato di ricostruire le cose dai siti web istituzionali. Il risultato sono differenze importanti.