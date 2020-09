Eurostat le chiama morti evitabili. Sono cioè quei decessi legati a malattie che si possono prevenire o per le quali esistono strumenti di diagnosi e cura che permettono se non di azzerare quanto meno di ridurre in maniera significativa la mortalità. Malattie che nel solo 2017 sono costate la vita a un milione di persone con meno di 75 anni residenti nei Paesi dell’Unione. Questa la situazione:

La mappa mostra il tasso standardizzato di morte, ovvero i decessi ogni 100mila abitanti. Più un territorio è scuro, maggiore è il valore. Di default vengono mostrate le malattie prevenibili, come ad esempio il cancro al polmone: il rischio di contrarlo si riduce sensibilmente se si evita, o si smette, di fumare. Il filtro in basso (in alto a sinistra per chi legge da desk) permette di visualizzare la mappa relativa alle malattie trattabili. Tra queste rientrano il cancro al seno o quello al colon retto, patologie per le quali esistono programmi di screening che permettono di diagnosticare la malattia nella sua fase iniziale, quando la percentuale di guarigione è più alta.

Come si può vedere, la situazione è decisamente peggiore nei Paesi dell’Europa dell’Est, dove più alta è l’incidenza delle morti evitabili tra gli under 75. Un dato che lascia intendere una correlazione negativa con indicatori come il Pil o il reddito medio pro capite. In Italia nel 2017 si è registrato un tasso di 107,3 ogni 10mila abitanti con meno di 75 anni dovuti a malattie prevenibili e di 67 morti per patologie trattabili. Questo grafico mostra la distribuzione per numero di casi di alcune di queste patologie:

In totale, nel nostro Paese nel 2017 si sono registrate poco più di 40mila decessi evitabili. Sono circa 5mila in più di quelle uccise dal Covid-19 tra la fine di febbraio e la fine di agosto, almeno stando ai dati ufficiali. La differenza sostanziale è che nessuna di queste patologie è contagiosa.

Come si vede, la più significativa causa di morte evitabile è il cancro al polmone, che nel solo 2017 ha ucciso oltre 16mila persone. Seguono il cancro del colon retto con poco meno di 7mila e l’infarto con poco più di 6mila. Il filtro in basso (in alto a sinistra per chi legge da desk) consente di selezionare un altro Paese europeo. E capire così quanti siano nel resto del continente le morti evitabili con un adeguato stile di vita e aderendo ai programmi di screening.