Come da tradizione anche quest’anno, dopo un’attenta analisi e qualche fanta-asta di troppo, la redazione di Info Data si presenta con

il riassuntone del calciomercato della serie A. A campionato in corso, andiamo dritti al sodo e vi lasciamo ai numeri complessivi del mercato, corredati dai

nostri voti sul mercato estivo. Nel grafico che segue sono riportate tutte le 20 squadre ordinate per ammontare di spesa (parte destra)

tenendo conto anche delle entrate (parte sinistra) e di quanti movimenti in entrambe le direzioni sono stati

conclusi (spessore istogrammi).

Atalanta – 7

Gli arrivi di Kristensen, Gaetano, Rowe, Elmas e il grande ritorno di Kessie a centrocampo garantiscono

fisicità e profondità per affrontare il doppio impegno. In uscita spiccano i saluti a De Roon e Djimsiti, oltre

alle uscite dei giovani Palestra e Ahanor.

Bologna – 5

I rossoblù hanno affrontato una sessione di restyling profondo: le cessioni di pilastri come Lucumi, Freuler,

Castro e Rowe sono pesanti e gli acquisti di Theate, Amondarain, Mbangula e la coppia d’attacco Piccoli-

Dovbyk non sembrano dare le certezze necessarie delle quali la squadra avrebbe bisogno

Cagliari – 6

Tra gli innesti principali si segnalano gli arrivi di Maldini e Fazzini sulla trequarti e di Winks e Romano a

centrocampo, ma le cessioni di Esposito, Gaetano e la fine del prestito di Palestra sono significative.

Qualche dubbio sull’attacco ma la struttura del gruppo resta orientata a centrare una salvezza.

Como – 8

L’acquisto da copertina è Kean, mentre in difesa si segnalano le importanti acquisizioni di Chalobah, Couto

e del portiere Sanchez. Ottimi gli acquisti low-cost di Milla e Liberali e il prestito di Ricci mentre non si

segnalano cessioni rilevanti.

Fiorentina – 6,5

I viola rivoluzionano la rosa con gli arrivi di Dragusin, Viery, Pedro Gonçalves, Nije, Atta e Oulai, oltre agli

acquisti in attacco di Beto e Pellegrino. Il potenziale colpo estivo della sessione è Mastantuono mentre tra

le cessioni più significative figurano Kean, Gudmunsson e Mandragora.

Frosinone – 6

Ossatura della squadra dell’anno scorso con innesto di profili interessanti come il duo austriaco Schmid-

Grillitsch, l’attaccante Bobcek, l’esterno Zerbin e il terzino Terzic. Importante il rinnovo del prestito di

Raimondo con l’obiettivo dichiarato: mantenere la categoria post promozione.

Genoa – 5

Il Grifone scommette sugli arrivi di Meichtry, Osmaijc e sul ritorno in Italia di Traorè, mentre Sow potrebbe

rivelarsi un colpo sottotraccia. In uscita pesano la cessione di Ekhator, Norton-Cuffy, Martin e la non

conferma di Malinovskyi.

Inter – 7,5

Nessuna rivoluzione ma a centrocampo arrivano rinforzi di peso come Jones e Stankovic, a cui si

aggiungono Spence e Stones in difesa e Provedel in porta. Tra le cessioni pesano gli addii di Dumfries e il

prestito di Frattesi ma la rosa resta di primissimo livello per puntare allo Scudetto.

Juventus – 7

I bianconeri mettono a segno il colpo Kolo Muani oltre al giovane talento Alajbegovic, i rinforzi difensivi

Lucumì e Celik e la coppia Vicario-Grabara tra i pali. Intriganti gli ultimi colpi di mercato Sarr e Woltemade

mentre sul fronte uscite la società ha alleggerito la rosa senza indebolire la spina dorsale titolare.

Lazio – 7

Nonostante un mercato a saldo zero, la società biancoceleste torna a piazzare colpi mirati in ogni reparto.

Gli arrivi di Pinamonti, Sutalo, Frattesi, Doekhi e Gudmundsson portano qualità e dinamismo al gruppo. Sul

fronte uscite spiccano la cessione di Mario Gila e i saluti a Provedel e Dia.

Lecce – 5

I salentini puntano ancora su scouting internazionale e scommesse a costo contenuto, come dimostrano gli

ingaggi di Geubbels e Monteiro. Ilic è un buon colpo per una squadra da lotta salvezza e va a compensare la

dolorosa perdita di Ramadani.

Milan – 6,5

Gli acquisti di Ramos, Moreira e Gila sono operazioni importanti per colmare alcune lacune della rosa ed i

giovani Cissè e Hutchinson sono acquisti intriganti. Le cessioni principali riguardano l’attacco, con le

dipartite di Leao, Nkunku e Gimenez. Nel complesso la rosa sembra difettare di profondità in alcuni ruoli.

Monza – 6

Sessione di mercato orientata a puntellare i reparti con acquisti d'esperienza e prestiti strategici, tra cui

spiccano gli arrivi di Folorunsho, Ziolkowski, Cutrone e Zeballos. Promettente l’accoppiata portoghese

Varela-Mangas e il giovane Robinson, sul fronte uscite da notare le cessioni di Hernani e di Petagna.

Napoli – 5

Gli unici due acquisti di rilievo sono Badiashile e Favasuli, mentre sul fronte cessioni si registrano gli addii di

Lukaku e Gutierrez. La sensazione generale è che in attacco manchi un’alternativa reale a Hojlund e anche il

reparto difensivo sia fragile fisicamente.

Parma – 5,5

gli acquisti di Diallo, Romero e Lontani, insieme alla coppia da rilanciare Fabbian-Tourè e all'arrivo esperto

di Diego Carlos in difesa. Il capitolo cessioni però lascia in dote la cessione della spina dorsale della squadra,

ovvero Suzuki-Circati-Pellegrino.

Roma – 8

L’attacco si rinforza in maniera importante con l'acquisto di Santiago Castro e del talento Rodrigo Mora. La

difesa trova ulteriore solidità con gli arrivi di Koulierakis, Balerdi e Molina, oltre all'innesto dell'esperto De

Roon a centrocampo. Possibile candidata allo Scudetto?

Sassuolo – 6,5

Interessanti gli arrivi di Caleta-Car e Leysen per la difesa, Adzic per il centrocampo, Sebastiano Esposito,

Bowie e Dominguez per l'attacco. Tra le uscite le perdite più rilevanti sono Muhamerovic e Pinamonti.

Organico equilibrato per raggiungere una posizione intorno alla metà classifica.

Torino – 6

I granata riaccolgono in difesa Rodríguez e a centrocampo Mandragora, mentre risultano essere solidi gli

acquisti di Comuzzo, Fortini, Belghali, Fitz-Jim e Bragança. Sul fronte cessioni si segnalano gli addii di Njie,

Maripan, Lazaro e Pedersen.

Udinese – 6

Le uscite di pezzi pregiati come Atta e Kristensen portano risorse importanti, ma lasciano vuoti tecnici

rilevanti. In entrata la dirigenza scommette su profili internazionali da valorizzare nel tempo come Unai

Gomez, Abankwah e Jovanovic o su un terzino di affidamento come Vojvoda.

Venezia – 6,5

Basic, Sohm, Mazzocchi e Juan Jesus sono usato sicuro per la Serie A, mentre Adams, Rrahmani, Halhal e

Correja sono i profili di rilievo prelevati dall’estero. Interessante la scommessa sul giovane Toni Fernandez

mentre a livello di cessioni non vanno sottovalutate le partenze di Doumbia e Svoboda.

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