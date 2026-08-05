OpenAI, Musk e Altman: non ha vinto nessuno. La genesi dell’Ai è sempre e solo il profitto. A ogni costo
Oltre l’Ai Slop, le immagini satellitari della guerra in Iran modificate con l’Ai sono troppo realistiche #AiStories
Perché i modelli di Ai hanno bisogno di “guardrails” e di “regole” di comportamento?
Helen Toner, il superallineamento e quello che sappiamo sul licenziamento lampo di Sam Altman #AiStories
Anthropic scrive la morale delle macchine. E chiede a Claude di essere più umano degli umani
Come cambia la ricerca di informazioni sul web nell’era dei chatbot? #Ai Stories
Perché non è più possibile con ChatGpt trasformare immagini, scene di film e meme nello stile dello studio Ghibli?
La prova di Sora e una breve guida su come generare video con l’aiuto dell’Ai
Imagen 3 vs Dall-E3: lo scontro educato dei generatori di immagini #AIStories
Le elezioni Usa, i deepfake più assurdi di Kamala Harris e la strategia della non verosimiglianza #AiStories
Il rapporto psicologicamente scorretto di Elon Musk con l’intelligenza artificiale #AiStories
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Apple Intelligence, il laboratorio “segreto” di Zurigo e l’intelligenza artificiale migliore di sempre #AiStories