A fine giugno il mare attorno all’Europa è molto più caldo della media. Nel Mediterraneo occidentale — tra Baleari, Tirreno e Mar Ligure — le anomalie di temperatura superficiale hanno superato localmente i +5°C rispetto alla media stagionale. Tradotto: in alcune aree l’acqua di giugno ha temperature che normalmente vedremmo ad agosto. Il dato di Copernicus , come abbiamo segnalto più volte su Info Data, racconta una storia semplice: il Mediterraneo si sta tropicalizzando.

uesta visualizzazione dei dati, basata sui dati del Servizio Marino Copernicus, mostra le anomalie della temperatura superficiale del mare al 29 giugno 2026. Le tonalità rosse e rosso scuro indicano le aree in cui sono state registrate temperature superficiali del mare superiori alla media a lungo termine. Le anomalie maggiori hanno raggiunto circa 6°C nel Mediterraneo occidentale, in particolare nel Golfo del Leone al largo della costa meridionale della Francia, e nei mari Ligure e Tirreno lungo la costa occidentale dell’Italia. Le anomalie della temperatura superficiale del mare sono aumentate notevolmente anche nel Mare del Nord meridionale e nel Mar Baltico rispetto alla fine di maggio.

Pensiamo al mare come a un enorme volano termico. Di giorno assorbe energia. Di notte la restituisce. Se quel volano è più caldo del normale, cambia tutto: clima, ecosistemi, economia. Ma quali sono gli effetti e le conseguenze?

Primo effetto: notti più calde.

Un Mediterraneo rovente rende più difficile il raffreddamento dell’aria costiera. Risultato: minime notturne elevate, più umidità e più stress termico nelle città costiere. Le “notti tropicali” — sopra i 20°C — diventano la norma, non l’eccezione.

Secondo effetto: più energia per eventi estremi.

Acqua calda significa più evaporazione. Più evaporazione significa più vapore in atmosfera. E il vapore è carburante meteorologico.

Quando arrivano perturbazioni, il rischio è avere piogge più violente in tempi più brevi: alluvioni lampo, grandinate, downburst. Il Mediterraneo funziona sempre più come una pentola a pressione.

Terzo effetto: impatto sugli ecosistemi marini.

Le ondate di calore marine stanno diventando uno stress strutturale. Alcune specie non riescono ad adattarsi alla velocità del cambiamento. Gorgonie, coralli, praterie di Posidonia: sono gli “airbag biologici” del Mediterraneo. Proteggono biodiversità, coste e pesca. Ma sopra certe soglie termiche iniziano a degradarsi. Nel 2026 il 97% del Mediterraneo ha mostrato temperature sopra la media già a febbraio. Non è un’anomalia isolata: è una traiettoria.

Quarto effetto: cambia la geografia della pesca.

Specie tipiche di acque fredde arretrano. Specie tropicali avanzano.

È una migrazione silenziosa ma profonda.

In pratica, il Mediterraneo somiglia sempre meno al Mediterraneo che conoscevamo. L’Europa si scalda più rapidamente della media globale. E il Mediterraneo è uno degli hotspot climatici del pianeta.

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