Mondiale è sempre stato una fotografia del pianeta, l’edizione 2026 assomiglia più a un’immagine satellitare ad alta risoluzione. L’infografica pubblicata da Visual Capitalist, basata sui dati ufficiali FIFA, mostra per la prima volta tutti i 48 Paesi che parteciperanno alla Coppa del Mondo organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico. Non è soltanto un elenco di squadre. È la rappresentazione geografica di uno spostamento degli equilibri del calcio mondiale. Una trasformazione che FIFA ha tradotto in numeri: da 32 a 48 nazionali, da 64 a 104 partite, da 8 a 12 gironi. Il più grande torneo della storia del calcio. Fonte: Visual Capitalist e FIFA.
La prima evidenza emerge dalla cartografia. Guardando la mappa, l’Europa continua a essere il continente dominante, ma il suo monopolio si riduce. L’espansione del torneo apre spazi a regioni finora sottorappresentate: Africa, Asia, Nord America e Oceania.
È un fenomeno che ricorda ciò che accade nelle reti digitali. Quando aumenta la banda disponibile, entrano nuovi utenti. Il sistema diventa più inclusivo, ma anche più complesso. Lo stesso vale per il Mondiale.
Il club dei debuttanti
L’edizione 2026 segna l’ingresso di nuove nazioni nel più esclusivo dei tornei calcistici. Tra i debuttanti figurano Uzbekistan, Giordania, Capo Verde e Curaçao. Paesi che fino a pochi anni fa appartenevano alla periferia del calcio internazionale e che oggi trovano spazio grazie all’allargamento del torneo. La loro presenza racconta una dinamica precisa: il talento calcistico si sta diffondendo più velocemente delle opportunità per rappresentarlo. L’espansione del Mondiale riduce questo divario. Fonti: FIFA, Visual Capitalist.
In termini geopolitici, il dato è rilevante. Capo Verde porta al Mondiale una popolazione inferiore ai 600 mila abitanti. Curaçao poco più di 150 mila. Per confronto, la sola città di Milano supera entrambe le popolazioni sommate.
Una competizione sempre meno eurocentrica
Per quasi un secolo il Mondiale è stato dominato da Europa e Sud America. I numeri dei titoli lo raccontano con chiarezza: delle 22 Coppe del Mondo disputate prima del 2026, 12 sono state vinte da nazionali europee e 10 da sudamericane. Nessun altro continente è mai riuscito a conquistare il trofeo. La nuova distribuzione delle squadre prova però a riequilibrare il campo. L’Africa aumenta significativamente la propria rappresentanza. L’Asia raggiunge una presenza mai vista prima. L’Oceania ottiene per la prima volta un accesso più stabile grazie all’ampliamento dei posti disponibili. È la stessa traiettoria osservata in altri ecosistemi globali. Quando si misura la produzione scientifica, l’innovazione tecnologica o la crescita economica, il baricentro tende progressivamente a spostarsi da pochi centri dominanti verso una rete più distribuita. Il calcio sembra seguire la stessa logica.
Il Mondiale come indicatore della globalizzazione
La mappa di Visual Capitalist mostra qualcosa che va oltre lo sport. Le 48 nazioni qualificate coprono praticamente tutte le principali aree geopolitiche del pianeta. Dall’America Latina all’Africa subsahariana, dal Golfo Persico all’Asia Centrale. Prendiamo l’Uzbekistan. Fino a pochi decenni fa faceva parte dell’Unione Sovietica. Oggi sarà presente nel più grande evento sportivo globale. Oppure la Giordania, che diventa la prima nazionale del Levante arabo a raggiungere questo traguardo attraverso le qualificazioni moderne. La geografia del Mondiale assomiglia sempre più a quella dell’economia mondiale: meno concentrata, più policentrica.
Tre Paesi ospitanti, un continente come stadio
Anche la sede del torneo racconta una storia di scala. Per la prima volta il Mondiale viene organizzato congiuntamente da tre nazioni: Canada, Stati Uniti e Messico. Le partite saranno distribuite in 16 città e 16 stadi lungo migliaia di chilometri di territorio nordamericano. È una dimensione senza precedenti. Dal punto di vista logistico, il torneo assomiglia più a una rete continentale che a un evento ospitato in un singolo Paese. La Coppa del Mondo 2026 non sarà soltanto il torneo più grande della storia. Sarà probabilmente anche il più rappresentativo della trasformazione del calcio in fenomeno realmente globale.
Per approfondire
I mondiali di calcio fanno guadagnare chi li organizza solo se a vincere è l’Italia
Chi vince il campionato? Nate Silver dice (ancora) Inter
Come è andata la serie A? Ecco come si misura il campionato di calcio italiano.