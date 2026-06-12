🚨Out today in @Nature our new paper uses deep learning to map four decades of global human migration.
By building the first comprehensive dataset of global annual flows (1990-2023), we reveal that migration has nearly tripled since 2000.
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— Guy Abel 鄭蓋堡 (@guyabelguyabel) June 11, 2026
Dove si spostano le persone nel mondo? È una domanda apparentemente semplice, ma sorprendentemente difficile da affrontare con i dati. Molti Paesi non registrano in modo sistematico chi entra e chi esce dai propri confini, le definizioni di migrante cambiano da uno Stato all’altro e le statistiche disponibili sono spesso incomplete. Per questo motivo la mappa pubblicata su Nature da Guy Abel, James Gaskin e colleghi rappresenta un passo avanti importante: offre una ricostruzione annuale dei flussi migratori tra 230 Paesi e territori dal 1990 al 2023.
I dati li trovate qui su Hugging Face mentre il codice utilizzato per addestrare le reti, generare i campioni e valutare i modelli addestrati è disponibile su GitHub
La mappa globale che emerge mostra i principali corridoi migratori del pianeta. A colpo d’occhio emergono alcune delle grandi direttrici della mobilità contemporanea: i flussi verso il Nord America, quelli interni all’Europa, i movimenti tra Paesi asiatici e le migrazioni originate da aree colpite da crisi economiche, conflitti o instabilità politica. Più che una fotografia, è un film lungo oltre trent’anni che consente di osservare come le rotte migratorie cambino nel tempo.
L’aspetto più interessante, però, non è la mappa in sé ma il metodo utilizzato per costruirla. I ricercatori hanno raccolto fonti molto diverse tra loro: censimenti nazionali, statistiche ufficiali sui flussi, dati sugli stock di migranti residenti all’estero, stime delle Nazioni Unite e ricostruzioni precedenti. Nessuna di queste fonti, da sola, è sufficiente a descrivere la mobilità globale. La novità è stata combinarle in un unico sistema.
Per farlo il gruppo di ricerca ha utilizzato un insieme di reti neurali e tecniche di deep learning. I modelli sono stati addestrati a riconoscere le relazioni tra migrazioni e variabili geografiche, economiche, culturali e politiche. In pratica, l’intelligenza artificiale ha imparato a colmare i vuoti presenti nei dati e a stimare i flussi laddove le informazioni mancavano o erano incomplete. Il risultato è una banca dati annuale molto più dettagliata rispetto alle precedenti ricostruzioni, che spesso fornivano soltanto stime ogni cinque anni.
Un altro elemento rilevante è che lo studio non restituisce solo una stima puntuale. Gli autori hanno incorporato nei risultati anche l’incertezza delle previsioni. Nella mappa compaiono infatti aree del mondo in cui i dati restano più fragili e dove sarebbe necessario investire maggiormente nella raccolta statistica. È un approccio importante perché ricorda che i dati sulle migrazioni non sono osservazioni dirette della realtà, ma il risultato di modelli che devono fare i conti con informazioni spesso incomplete.
Il commento pubblicato sempre su Nature sottolinea proprio questo aspetto: la combinazione tra fonti statistiche tradizionali e intelligenza artificiale produce probabilmente il quadro più completo mai realizzato sui movimenti migratori globali. Non elimina i limiti dei dati disponibili, ma permette di osservare fenomeni che fino a oggi restavano nascosti nelle lacune delle statistiche nazionali.