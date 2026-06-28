Il sondaggio, perché di questo si tratta, ha coinvolto 3,500 giovani americani, appartenenti alla Gen Z e alla generazione dei millennials. Fatta questa premessa, il risultato che emerge dallo studio realizzato dall’app di dating Hily dice in buona sostanza che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non attira quando si tratta di uscire con qualcuno. Anzi, il 64% dei genzers ed il 56% dei millennials non uscirebbe con una persona che si affidi all’AI per decisioni legate alla vita quotidiana.
Guardando alla generazione Z, quella dei nati tra il 1997 ed il 2012, il 55% non uscirebbe con chi si consulta con un LLM prima di effettuare una spesa, il 64% non uscirebbe con chi descrive un sintomo all’AI invece che a un medico, il 75% con una persona che chiederebbe ad una macchina di valutare se sia il caso di concedere un secondo appuntamento. Ancora, il 65% non sposerebbe una persona che chiedesse ad un bot di scrivere i propri voti nuziali.
Tra i millennials, ovvero chi è venuto al mondo tra il 1981 ed il 1996, questa percentuale scende al 51%. Mentre la quota di chi non uscirebbe con una persona che chiederebbe all’AI un parere su un secondo appuntamento è pari al 68%. Usare l’intelligenza artificiale rispetto ad un problema di salute è una red flag per il 53% degli appartenenti a questa generazione, chiedere consiglio rispetto a una spesa lo è per il 42%.
Ma quali sono i comportamenti legati all’intelligenza artificiale che più infastidiscono da parte del proprio partner? La risposta a questa domanda, visualizzata nel grafico che apre questo pezzo, è identica per le due generazioni considerate, anche se con percentuali diverse. Il 70% dei millennials non uscirebbe con una persona che chieda all’AI come gestire un conflitto di coppia, lo stesso farebbe il 75% degli appartenenti alla Gen Z. Ostacolano una relazione anche il fatto che ci si confidi con un bot come si farebbe, o si dovrebbe fare, con un terapista, e il fatto che ci si affidi ad una macchina per prendere decisioni relative al futuro della propria carriera lavorativa.