Arriva dal Sahara, attraversa il Mediterraneo e in pochi giorni cambia il colore del cielo sopra l’Europa. Succede più spesso di quanto pensiamo. Il Sahara è la più grande fabbrica naturale di polveri al mondo e ogni anno rilascia centinaia di milioni di tonnellate di particelle che il vento solleva e trasporta per migliaia di chilometri . Quando si attivano particolari configurazioni meteo — depressioni sul Nord Africa, correnti meridionali e aria calda — questa polvere viene spinta verso l’Europa, attraversando Spagna, Francia e fino alle Alpi . Qui la NAsa in questo video ha ricostruito la dinamica delle polveri arancioni.
Il risultato è visibile prima ancora che misurabile. Cieli lattiginosi, tramonti arancioni, visibilità ridotta. Nei casi più intensi, la pioggia trascina a terra le particelle ricche di ossidi di ferro e lascia sulle superfici una patina giallastra o rossastra: è il fenomeno che i media chiamano “pioggia rossa”, anche se si tratta semplicemente di acqua mescolata a polvere .
Ma dietro lo spettacolo c’è un sistema complesso. Le particelle di polvere non sono solo sabbia: sono aerosol che influenzano il clima, riducendo la quantità di luce solare che raggiunge la superficie e modificando gli scambi di calore tra oceano e atmosfera . Allo stesso tempo, quando si depositano, trasportano nutrienti — come il ferro — che fertilizzano mari e suoli.
Negli ultimi anni questi episodi sembrano diventare più frequenti o più intensi. Temperature più alte, siccità e desertificazione rendono il terreno più fragile e facilmente sollevabile dal vento, creando le condizioni ideali per tempeste di sabbia sempre più estese .
La polvere del Sahara, in fondo, è un indicatore invisibile che diventa visibile solo quando attraversa il cielo sopra di noi. Un segnale debole del cambiamento climatico che si deposita sulle auto, sui balconi e — soprattutto — nei dati dell’atmosfera.
La statistica dei colori della moda (con l’intelligenza artificiale)
Sconfiggere un virus che ha ucciso mezzo miliardo di persone
L’Ai, il copyright e le proteste degli artisti spiegate bene in un video di Sio
Il prototipo di The Last of Us e le nuove esperienze immersive di Sony
Mi rimpicciolisco 10 volte ogni 21 secondi finché non divento un atomo #Pensierocriticodeidati
L’ansia degli adolescenti, gli smartphone e l’impatto dei social media
L’ascesa degli esseri umani virtuali #Pensierocriticodeidati
Il Nobel all’intelligenza artificiale e l’importanza di AlphaFold 3
Perché la festa della liberazione si festeggia il 25 aprile?
Geografia: le reali dimensioni delle nazioni. Senza distorsioni
Quanto è profondo il mare? Le dimensioni spiegate in un video
Come si visualizza il riscaldamento climatico?
Inquinamento, dove sono i dati sulla qualità dell’aria? Pensiero critico della società data-driven (3)
Che cosa è il machine learning e come usarlo? Pensiero critico della società data-driven (4)
Cento miliardi di messaggi WhatsApp ogni giorno. Pensiero critico della società data-driven (5)
Le teorie del complotto, le mappe e la comicità. Pensiero critico della società data-driven (6)
Cosa ha chiesto l’America a Google nell’ultimo decennio? Pensiero critico della società data-driven (7)
Newsgame e gli spazi del giornalismo. Pensiero critico della società data-driven (8)
Aiutare il mondo con le mappe. Pensiero critico della società data-driven (9)
La matematica dietro le mascherine. Pensiero critico della società data-driven (10)
Siate pigri come procioni. Lo spot anti-Covid19 del governo tedesco (11)
Venticinque anni di Hype Cycle in un video: la misura delle tecnologie? (12)
Come si misura l’impatto del lockdown sull’inquinamento? La spiegazione in un video (13)
Come si confrontano i vaccini? Risposta: non si confrontano (14)
I dati non sono il petrolio. Sono una risorsa rinnovabile che può essere aggregata, condivisa e riutilizzata
Il riscaldamento climatico e le previsioni. Il documentario data-driven di Neil Halloran
Come la percezione può salvare vite umane. Il video di Lace Padilla (17)
Come è cambiato il mix energetico nei Paesi del G20 dal 1965 a oggi. In un video (18)
L’evoluzione della placche tettoniche spiegata con un video. Un miliardo di anni in 40 secondi (19)
Settemilasettecentosettantasette giorni: il time lapse del viso di Noah Kalina con il machine learning (20)
Quanto è profondo il mare? Le dimensioni spiegate in un video (21)
La sonificazione del Covid-19 a Londra (22)
Genius loci, vivi e morti e diffusione della cultura (e del potere) (23)
Quanto è profondo dell’oceano? Un video per scoprire come “navigare” le dimensioni degli abissi marini (24)
In un video il 2021 nelle ricerche su Google (25)
In una mappa animata la concentrazione delle microplastiche (26)
La Bbc produce il “reboot” di Powers of Ten (1977). Spoiler: l’Universo è ancora più grande (28)
Cosa è l’indice armonizzato dei prezzi al consumo? L’inflazione spiegata semplice con un video (29)
Come si visualizza il riscaldamento climatico? (30)
Reddit Place, le comunità su internet giocano con i pixel (31)
Trent’anni di evoluzione della telefonia cellulare in meno di un minuto
Come si può paragonare la durata della vita umana e l’età dell’universo? In un video
La mappa del colera di John Snow in un video
La Cina, gli Stati Uniti e il rapporto debito Pil dal 2005 al 2027
La memoria collettiva con i dati, l’arte e l’intelligenza artificiale in un video
Per chi gioca con i dati il tempo è un oggetto diverso dagli altri. Quattro orologi digitali che non ti aspetti
La questione Palestinese in un video #PensieroCriticoDeiDati
Perché il sogno del robot domestico che fa tutto non è ancora diventato realtà? #pensierocriticodeidati